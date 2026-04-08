أردوغان يؤكد على ترامب ضرورة عدم السماح بتخريب اتفاق السلام

وقالت الرئاسة التركية، في بيان، إن "الرئيس التركي أجرى اليوم اتصالًا بالرئيس الأميركي ".وأضافت ان " أكد لترامب على ضرورة الاستفادة من فرصة الأسبوعين للتوصل لاتفاق سلام دائم".وتابعت أن "أردوغان شدد على عدم السماح بتخريب اتفاق السلام".