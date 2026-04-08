الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكري في "لواء جولاني" جنوب لبنان

ونشر الجيش تفاصيل الحادثة الخطيرة التي لقي فيها الرقيب الراحل توفال يوسف ليبشيتز، مصرعه.وقال في بيانه "بعد ظهر أمس الثلاثاء حوالي الساعة 12:15، رصدت قوة من "الكتيبة 13" التابعة للواء جولاني خلية مسلحة من مسافة قريبة".وأضاف الجيش الإسرائيلي أن تبادلا كثيفا لإطلاق النار دار في الموقع.وأكد أن عددا من الجنود أصيبوا خلال الاشتباكات كان من بينهم توفال الذي أصيب بجروح خطيرة وتوفي في الموقع، وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن جنديا آخر أصيب بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة أربعة آخرين بجروح بين المتوسطة والخفيفة.