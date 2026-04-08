إيران تعلن حدوث انتهاكات لوقف إطلاق النار

ونشر في الرئاسة الإيرانية، تفاصيل مكالمته الهاتفية: "أدان الرئيس العديد من انتهاكات وقف إطلاق النار، بما في ذلك الهجوم على جزيرتي لافان وسيري (الإيرانيتين) صباح الأربعاء، قائلا إن سترد بحزم على أي هجوم".

ومن جانبها، أعلنت ، الأربعاء، أن وزير الخارجية ناقش هاتفيا مع قائد الجيش الباكستاني منير "انتهاكات لهدنة وقف إطلاق النار" في إيران ولبنان.



وفي وقت سابق، اتفقت وإيران على وقف لإطلاق النار ⁠لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، في خطوة قد تضع حدا لحرب استمرت ستة أسابيع وأسفرت عن مقتل الآلاف وامتدت تداعياتها إلى أنحاء ⁠الشرق الأوسط، متسببة في اضطراب غير مسبوق في إمدادات .