الدفاع المدني اللبناني: 1419 قتيلا وجريحا في الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة

وقالت المديرية في بيان تابعته ، ان "حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة قد توزّعت على المناطق على الشكل الآتي:في : 92 قتيلا و742 جريحاًالضاحية الجنوبية: 61 قتيلا و200 جريحاً: 18 قتيلا و28 جريحاًالهرمل: 9 قتلى و6 جرحىالنبطية: 28 قتيلا و59 جريحاًقضاء عاليه: 17 قتيلا و6 جرحى: 12 قتيلا و56 جريحاًصور: 17 قتيلا و68 جريحاًواكدت ان "مجموع اعداد الضحايا ارتفع إلى 254 قتيلا و1165 جريحًا".