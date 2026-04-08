تفعيل الدفاعات الجوية في عدد من المدن الإيرانية وسماع دوي انفجار في أصفهان

وذكرت الوكالة الإيرانية أن دوي انفجار سمع في أصفهان.وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم مساء الأربعاء استهداف مواقع حول .وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الإيراني خلال اتصال هاتفي مع الباكستاني ، عن حدوث عدة انتهاكات لوقف إطلاق النار في الصراع مع وإسرائيل.وذكر بديوان الرئاسة الإيرانية أن الرئيس أدان العديد من انتهاكات وقف إطلاق النار بما في ذلك الهجوم على جزيرتي لافان وسيري الإيرانيتين صباح الأربعاء، قائلا "إن سترد بحزم على أي هجوم".من جانبها، أعلنت أن الوزير ناقش هاتفيا مع قائد الجيش الباكستاني منير "انتهاكات لهدنة وقف إطلاق النار" في إيران ولبنان.واتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف لإطلاق النار ⁠لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، في خطوة قد تضع حدا لحرب استمرت ستة أسابيع وأسفرت عن مقتل الآلاف وامتدت تداعياتها إلى أنحاء ⁠الشرق الأوسط، متسببة في اضطراب غير مسبوق في إمدادات .