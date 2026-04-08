عراقجي: العالم يترقب ليرى إن كانت واشنطن ستفي بالتزاماتها

وقال عراقجي في تدوينة على منصة "إكس" مساء الأربعاء، إن "شروط وقف إطلاق النار بين والولايات المتحدة واضحة وصريحة: على أن تختار بين وقف إطلاق النار أو استمرار الحرب عبر ولا مجال للتسوية بينهما".وذكر الوزير أن العالم يتابع المجازر في وأن الكرة الآن في ملعب أمريكا، والرأي العام العالمي يترقب ليرى إن كانت ستفي بالتزاماتها أم لا.وفي وقت سابق، اتفقت وإيران على وقف لإطلاق النار ⁠لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، في خطوة قد تضع حدا لحرب استمرت ستة أسابيع وأسفرت عن مقتل الآلاف وامتدت تداعياتها إلى أنحاء ⁠الشرق الأوسط، متسببة في اضطراب غير مسبوق في إمدادات .