الجيش الإسرائيلي حاول استهداف قيادي قريب على نعيم قاسم

وجاء في البيان: "قبل فترة، شنّ الجيش الإسرائيلي هجوما استهدف قياديا من في ".من جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الهجوم كان محاولة لاغتيال السكرتير الشخصي وابن شقيق أمين عام حزب الله في .وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أفاد الصليب الأحمر اللبناني بسقوط أعداد كبير من القتلى والجرحى في سلسلة الغارات الإسرائيلية الأخيرة العنيفة التي شنها الجيش الإسرائيلي على لبنان.وأفادت مراسلتنا بسقوط أكثر من 40 قتيلا ومئات الجرحى حتى الآن، في أرقام مرجحة للارتفاع، في أعنف غارات إسرائيلية على لبنان.وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، خلال 10 دقائق سلسلة غارات هي الأعنف منذ بدء الحرب، شملت بيروت، البقاع وجنوب لبنان.واليوم صدر بيان عن حزب الله "حول المجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين الآمنين" جاء فيه:"إن هذا العدوان الهمجي الذي يمثل في كل محطة من محطاته جرائم حرب موصوفة وجرائم إبادة جماعية باستهدافه أماكن مدنية مكتظة وأسواق ومحلات تجارية في ساعات الذروة، ليس إلا محاولة يائسة للانتقام من المواطنين المدنيين بعد فشل كل محاولات كسر هذا الشعب الأبي وإخضاعه، حيث أثبت أهلنا الشرفاء وأبناء البلد أن وحشية العدوان لم تزدهم إلا صمودًا وثباتًا وتمسكًا بخيار المقاومة، مهما قدموا من تضحيات جسام".وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه الغارات تعد أكبر عملية هجومية تشن على بنية حزب الله التحتية منذ بدء عملية "زئير الأسد".وكان الرئيس الأمريكي قد صرح في وقت سابق أن وقف الضربات الإسرائيلية على لبنان لم يدرج في اتفاق وقف إطلاق النار مع بسبب "حزب الله".واتفقت وإيران على وقف لإطلاق النار ⁠لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، في خطوة قد تضع حدا لحرب استمرت ستة أسابيع وأسفرت عن مقتل الآلاف وامتدت تداعياتها إلى أنحاء ⁠الشرق الأوسط، متسببة في اضطراب غير مسبوق في إمدادات .