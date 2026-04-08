الجيش الإسرائيلي حاول استهداف قيادي قريب على نعيم قاسم

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
06:00 PM
الى
07:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
لبنان يعلن الحداد العام على ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-561108-639112677993470239.jpeg
الجيش الإسرائيلي حاول استهداف قيادي قريب على نعيم قاسم
دوليات
2026-04-08 | 13:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
472 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
أعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الأربعاء، عن شن غارة قوية على
بيروت
استهدفت قياديا في
حزب الله
، دون الكشف عن اسمه.
وجاء في البيان: "قبل فترة، شنّ الجيش الإسرائيلي هجوما استهدف قياديا من
حزب الله
في
بيروت
".
من جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الهجوم كان محاولة لاغتيال السكرتير الشخصي وابن شقيق أمين عام حزب الله
نعيم قاسم
في
لبنان
.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أفاد الصليب الأحمر اللبناني بسقوط أعداد كبير من القتلى والجرحى في سلسلة الغارات الإسرائيلية الأخيرة العنيفة التي شنها الجيش الإسرائيلي على لبنان.
وأفادت مراسلتنا بسقوط أكثر من 40 قتيلا ومئات الجرحى حتى الآن، في أرقام مرجحة للارتفاع، في أعنف غارات إسرائيلية على لبنان.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، خلال 10 دقائق سلسلة غارات هي الأعنف منذ بدء الحرب، شملت بيروت، البقاع وجنوب لبنان.
واليوم صدر بيان عن حزب الله "حول المجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين الآمنين" جاء فيه:"إن هذا العدوان الهمجي الذي يمثل في كل محطة من محطاته جرائم حرب موصوفة وجرائم إبادة جماعية باستهدافه أماكن مدنية مكتظة وأسواق ومحلات تجارية في ساعات الذروة، ليس إلا محاولة يائسة للانتقام من المواطنين المدنيين بعد فشل كل محاولات كسر هذا الشعب الأبي وإخضاعه، حيث أثبت أهلنا الشرفاء وأبناء البلد أن وحشية العدوان لم تزدهم إلا صمودًا وثباتًا وتمسكًا بخيار المقاومة، مهما قدموا من تضحيات جسام".
وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه الغارات تعد أكبر عملية هجومية تشن على بنية حزب الله التحتية منذ بدء عملية "زئير الأسد".
وكان الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
قد صرح في وقت سابق أن وقف الضربات الإسرائيلية على لبنان لم يدرج في اتفاق وقف إطلاق النار مع
إيران
بسبب "حزب الله".
واتفقت
الولايات المتحدة
وإيران على وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، في خطوة قد تضع حدا لحرب استمرت ستة أسابيع وأسفرت عن مقتل الآلاف وامتدت تداعياتها إلى أنحاء الشرق الأوسط، متسببة في اضطراب غير مسبوق في إمدادات
الطاقة العالمية
.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
قيادي
اسرائيل
الولايات المتحدة
الطاقة العالمية
السومرية نيوز
دونالد ترامب
سومرية نيوز
جنوب لبنان
نعيم قاسم
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة تعطل الدوام غدا
محليات
38.74%
06:20 | 2026-04-08
محافظة تعطل الدوام غدا
06:20 | 2026-04-08
هل سيكون الخميس المقبل عطلة رسمية؟
محليات
37.65%
07:42 | 2026-04-07
هل سيكون الخميس المقبل عطلة رسمية؟
07:42 | 2026-04-07
خبر يخص المتقاعدين
محليات
11.87%
07:00 | 2026-04-07
خبر يخص المتقاعدين
07:00 | 2026-04-07
تحديث جديد بأسعار الدولار في الاسواق العراقية اليوم
اقتصاد
11.73%
03:49 | 2026-04-08
تحديث جديد بأسعار الدولار في الاسواق العراقية اليوم
03:49 | 2026-04-08
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.