وكالة الطاقة الدولية: آثار الأزمة الناجمة عن النزاع ستبقى قائمة

وقال بيرول وفق صحيفة "زودويتشيه تسايتونغ" الألمانية: "سنشعر بآثارها في غضون أشهر طويلة، إن لم تكن سنوات".وجاء ذلك في معرض رده على سؤال ما إذا كان يتوقع بقاء الأسعار المرتفعة للطاقة في غضون العام الجاري.وأضاف بيرول أنه حتى في حال انخفاض أسعار موارد الطاقة، قد تؤثر هذه الأحداث على تفكير الناس. وقال: "سيكون ذلك إشارة مقلقة تدعو إلى إعادة النظر في استراتيجيات الطاقة".يذكر أن النزاع بين وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وعرقلة إمدادات النفط والغاز عبر أسفرا عن أكبر ارتفاع لأسعار الطاقة منذ عدة سنوات.وبدأت الأسعار بالانخفاض بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين من يوم الأربعاء 8 نيسان الحالي.