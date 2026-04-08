السنغال تقسو على المغرب في كأس الأمم الأفريقية للناشئين
تفضيلاتي
في باكستان.. ضغوط اقتصادية بعد قرض من الإمارات
دوليات
2026-04-08 | 15:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
18 شوهد
يواجه الاقتصاد الباكستاني انتكاسة بعد فشله في التوصل إلى اتفاق مع الإمارات العربية المتحدة لتجديد
قرض
بقيمة 3 مليارات دولار للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
ويمثل هذا القرض حوالي 18% من احتياطيات النقد الأجنبي لباكستان، مما يُشكّل ضغطًا كبيرًا على احتياطياتها الخارجية ويُهدد استقرار العملة.
وقد يضطر البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات غير شعبية، مثل تقييد الواردات، أو رفع أسعار الفائدة، أو زيادة الاقتراض من البنوك التجارية، لتعويض تدفق الأموال إلى الخارج.
ويواجه الاقتصاد الباكستاني، المُثقل أصلًا بضغوط
ارتفاع أسعار النفط
، انتكاسة جديدة بعد فشله في التوصل إلى اتفاق مع الإمارات العربية المتحدة لتجديد
قرض
بقيمة 3 مليارات دولار للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
,يُمثل القرض حوالي 18% من احتياطيات باكستان من النقد الأجنبي، مما يُشكل ضغطًا كبيرًا على احتياطياتها الخارجية ويُهدد العملة في وقتٍ تُستنزف فيه خزائنها بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام. وبلغت احتياطيات باكستان 16.4 مليار دولار أمريكي حتى 27 مارس، وهو ما يكفي لتغطية واردات ثلاثة أشهر.
ولا يزال سبب مطالبة الإمارات العربية المتحدة بالقرض في هذا التوقيت غير واضح. وقد صرّحت
وزارة الخارجية
الباكستانية
في 4 أبريل بأن هذه الخطوة "معاملة مالية روتينية"، في محاولةٍ منها للتقليل من شأن التكهنات حول احتمال حدوث تداعيات سياسية بين البلدين.
وقد تمكنت باكستان من تحقيق استقرار اقتصادي في السنوات الأخيرة بفضل قروض من
صندوق النقد الدولي
وجهات مانحة صديقة كالإمارات العربية المتحدة والصين والمملكة العربية
السعودية
. وقد ساعد ذلك باكستان على إعادة بناء احتياطياتها واستقرار عملتها، التي تراوح سعر صرفها بين 278 و282 مقابل الدولار قبل اندلاع الصراع الإيراني.
,لم تشهد الروبية تغيراً يُذكر منذ بداية مارس، بينما انخفض مؤشر بورصة كراتشي 100 بنسبة 15% بعد سنوات من تفوقه على الأسواق العالمية.
وقال محللون إن البنك المركزي قد يضطر، لمواجهة تدفق الأموال إلى الخارج، إلى اتخاذ إجراءات غير شعبية، مثل تقييد الواردات، أو رفع أسعار الفائدة، أو زيادة الاقتراض من البنوك التجارية.
مقالات ذات صلة
ضغوط من أجل "حد أدنى" لسن مستخدمي منصات التواصل
04:40 | 2026-03-20
وكالة الطاقة الدولية تقترح إجراءات لتخفيف ضغوط أسعار النفط
03:19 | 2026-03-20
العراق يحذر من تداعيات اقتصادية
05:46 | 2026-03-13
ضغوط تتوسع.. خفايا المفاوضات لحسم رئيس الوزراء
03:00 | 2026-02-07
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة تعطل الدوام غدا
محليات
53.66%
06:20 | 2026-04-08
محافظة تعطل الدوام غدا
06:20 | 2026-04-08
تحديث جديد بأسعار الدولار في الاسواق العراقية اليوم
اقتصاد
18.13%
03:49 | 2026-04-08
تحديث جديد بأسعار الدولار في الاسواق العراقية اليوم
03:49 | 2026-04-08
اسعار الدولار تهوي في العراق
اقتصاد
16.64%
09:49 | 2026-04-08
اسعار الدولار تهوي في العراق
09:49 | 2026-04-08
مع امطار مستمرة.. العراق يدخل في المعدل الثلاثيني
محليات
11.57%
02:13 | 2026-04-09
مع امطار مستمرة.. العراق يدخل في المعدل الثلاثيني
02:13 | 2026-04-09
المزيد
اخترنا لك
واشنطن تطالب بغداد بالبدء بإجراءات تفكيك "الجماعات الموالية لطهران"
16:51 | 2026-04-09
صفارات الإنذار تدوي في حيفا وعكا بعد إطلاق صواريخ
16:20 | 2026-04-09
الناتو بشأن مضيق هرمز: كل دولة تقيم ما يمكنها فعله
16:10 | 2026-04-09
روسيا تعلن عن هدنة مؤقتة مع أوكرانيا
15:44 | 2026-04-09
الكويت تعلن التصدي لهجمات من مسيرات اخترقت أجواء البلاد
15:28 | 2026-04-09
السعودية تعلن توقف أنشطة في منشآت للطاقة نتيجة هجمات
14:41 | 2026-04-09
