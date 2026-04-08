​طهران تكشف عن خرق ثلاثة بنود أساسية لوقف إطلاق النار

كشف رئيس ، عن خرق ثلاثة بنود أساسية لوقف إطلاق النار مع قبل بدء المفاوضات في إسلام آباد.

وأفاد في بيان نشره على منصة "إكس" مساء الأربعاء، "ينبع انعدام الثقة التاريخي العميق الذي نكنه للولايات المتحدة من انتهاكاتها المتكررة لجميع أشكال الالتزامات، وهو نمط تكرر للأسف مرة أخرى".

وأضاف أنه وبعد هذه الخروق يكون وقف إطلاق النار أو المفاوضات الثنائية أمرا غير معقول، وذكر أن البنود الثلاثة التي خرقوها في الاتفاق هي "قصف " و"انتهاك المجال الجوي الإيراني"، و"الحرمان من حق التخصيب".

وأشار إلى أنه وبعد الانتهاكات الثلاثة الرئيسية للإطار المتفق عليه، أصبح وقف إطلاق النار والمفاوضات بلا معنى.

وأضاف قاليباف: "كنا نتابع منذ البداية العملية الحالية بعدم ثقة وكما كان متوقعا انتهكت التزاماتها قبل بدء المفاوضات".

ولفت إلى أن صرح بأن مقترح النقاط العشر المقدم من قبل هو "أساس صالح للتفاوض عليه" والإطار الرئيسي لهذه المحادثات، موضحا أن "الأساس الصالح للتفاوض عليه" تعرض لانتهاك علني وواضح حتى قبل أن تبدأ المفاوضات.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا في ليلة الثامن من نيسان الحالي على وقف لإطلاق النار ⁠لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية في خطوة قد تضع حدا لحرب استمرت ستة أسابيع وأسفرت عن مقتل الآلاف وامتدت تداعياتها إلى أنحاء ⁠الشرق الأوسط وتسببت في اضطراب غير مسبوق في إمدادات .

وفي وقت لاحق، أعلن عن فتح الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال في العالم.