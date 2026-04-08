نائب ترامب: على الإيرانيين أن يأتوا إلى طاولة المفاوضات بجدية

دعا نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الأربعاء، الإيرانيين الى أن يأتوا إلى طاولة المفاوضات بجدية، مشيرا الى أن الإسرائيليين عرضوا ضبط النفس في .

وقال فانس في كلمة له، "الإيرانيون ظنوا أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل وهو ليس كذلك، الإسرائيليون عرضوا ضبط النفس في لبنان".

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي، "على الإيرانيين أن يأتوا إلى طاولة المفاوضات بجدية"، مردفا "على الإيرانيين اتخاذ الخطوة التالية وإلا فإن أمام ترمب خيارات للعودة إلى الحرب".

واعتبر "كلما زادت التنازلات التي تقدمها لنا زادت المكاسب التي ستحصل عليها من المفاوضات"، مضيفا "ما قلناه إن وقف إطلاق النار سيركز على إيران وعلى الحلفاء تحديدا ودول ".

يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي ، ليلة الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، تلاه إعلان عن فتح ، الذي يمثل حوالي 20% من الإمدادات العالمية من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال.