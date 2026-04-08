الخارجية الإيرانية: واشنطن مسؤولة عن جرائم إسرائيل ضد لبنان

وأضاف بقائي أن وقف الحرب على الجبهة أحد بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين والولايات المتحدة كما صرح به الباكستاني.وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة أن إيران أبلغت الوسطاء بأن مشاركتها في مفاوضات إسلام آباد "تعتمد على الالتزام بوقف إطلاق النار في "، محذرة من إعادة إغلاق إذا استمرت هجمات .وجاء في تقرير لصحيفة "وول "، "أعلنت إيران للوسطاء الإقليميين أن مشاركتها في المفاوضات مع المسؤولين الأمريكيين في إسلام آباد تعتمد على وقف إطلاق النار في لبنان، محذرة من أنها قد تعيد النظر في قرارها بفتح مضيق هرمز".وأشارت المصادر إلى أن أوضحت أيضا أنها "ستواصل شن الضربات إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان وإيران".ويأتي هذا في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي ، ليلة الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، تلاه إعلان عن فتح مضيق هرمز، الذي يمثل حوالي 20% من الإمدادات العالمية من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال غير أن التصعيد الإسرائيلي المستمر على لبنان يهدد هذا الاتفاق الهش.وخرقت تل أبيب وقف إطلاق النار بغارات دموية استهدفت العاصمة مما يضع الجهود الدبلوماسية أمام اختبار حقيقي.