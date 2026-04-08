لبنان يعلن الحداد العام على ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية

أعلنت الحكومة الحداد العام يوم غد الخميس على ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مئات المدنيين الآمنين العُزل.





ويواصل سلام اتصالاته مع الحكومات والمسؤولين الدوليين من أجل حشد كل طاقات السياسية والدبلوماسية لوقف آلة القتل الاسرائيلية. وقالت الحكومة إنه سيتم إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وتنكيس الأعلام وتعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع هذه الفاجعة الأليمة.

ويأتي هذا في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي ، ليلة الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق مع لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، تلاه إعلان عن فتح ، الذي يمثل حوالي 20% من الإمدادات العالمية من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال غير أن التصعيد الإسرائيلي المستمر على لبنان يهدد هذا الاتفاق الهش.

وخرقت وقف إطلاق النار بغارات دموية استهدفت العاصمة مما يضع الجهود الدبلوماسية أمام اختبار حقيقي.