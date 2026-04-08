واشنطن تنشر 12 طائرة هجومية في الشرق الأوسط

أفاد موقع "MATA" المتخصص في شؤون الطيران بأن البنتاغون نشر يوم الأربعاء 12 طائرة هجومية من طراز A-10 Thunderbolt II في الشرق الأوسط لتعزيز الأمريكية.

ووفقا للموقع، تم نشر هذه الطائرات الحربية في قاعدة موفق السلطي الجوية في ، ومع وصولها، ضاعفت عدد هذه الطائرات الضاربة في المنطقة.

ونوه الموقع بأن هذه الطائرات، كانت تتواجد قبل ذلك بشكل موقت في قاعدة ليكنهيث الجوية في ، وذلك بعد وصولها من الولايات المتحدة.

وخلال الرحلة عبر تم استخدام طائرات الصهريج الأمريكية لتزويد الطائرات المذكورة بالوقود.