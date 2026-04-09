تعزيزات عسكرية سورية على الحدود مع العراق

وأفادت مصادر أهلية في إدلب بتوجه عدد كبير من المدرعات العسكرية التي تضم عشرات المقاتلين من الفصائل التي تشكلت منها من إدلب باتجاه الحدود السورية.ووفقاً للمصادر فإن نحو 40 مدرعة عسكرية كانت متمركزة في محوري جبل الزاوية وجسر الشغور توجهت إلى الحدود اللبنانية السورية من جهة محور منطقة القصير بريف حمص من ناحية الهرمل حيث قامت بعملية انتشار مكثف للجنود الذين ضموا إليهم مقاتلين أجانب في القصير وحوش السيد علي والمصرية.وتهدف هذه التحركات والتعزيزات وفق مراقبين للمشهد السياسي والميداني في المنطقة إلى تأمين الحدود والتصدي لأي تهديدات قد تأتي منها من خلال تموضع الجيش السوري المدروس في النقاط الحدودية الحاكمة وضمان أمنها في ظل اشتعال المنطقة إقليمياً.وكانت مصادر خاصة قد وثقت في 30 اذار الماضي استقدام الجيش السوري لتعزيزات وقوات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الى الحدود السورية - اللبنانية من جهة القصير ضمت في حينه فصائل من المقاتلين الاجانب وراجمات صواريخ وطائرات مسيرة من نوع " ".وتحدثت عدة تقارير إعلامية وتسريبات سياسية عن إمكانية دخول الجيش السوري الى بغطاء جوي اسرائيلي وبتشجيع من وتل أبيب وبعض الدول الخليجية.وأشارت بعض هذه التقارير إلى أن شرط الدخول الى لبنان كان عبارة عن تعهد مسبق قدمه الرئيس السوري أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) حين كان زعيماً لهيىة تحرير لكل من واشنطن وتل أبيب اللتين ساهمتا في وصوله إلى السلطة بسوريا كما قال الرئيس الأمريكي علنا.لكن الرئيس الشرع وفي تصريح قريب سارع إلى حسم الجدل حول هذا الموضوع رابطاً دخول في الحرب ضد أحد طرفيها بقيام هذا الطرف بمس السيادة السورية وهو ما فسر في حينه على أنه انكفاء مدروس عن الدخول في حرب برية مع الذي فشلت بكل ما تملكه من وسائل قتالية عالية وجيش متطور في نزع سلاحه مكتفياً بدعم في بسط سيادتها على كامل أراضيها، فيما ربط مراقبون ما بين تمنع الرئيس الشرع عن الدخول إلى لبنان والضغوط التركية عليه والتي رأت في الخطوة انتصارا إسرائيليا قد يحد لاحقاً من النفوذ التركي في سوريا.