ترامب: الجيش الأمريكي يستريح حالياً من أجل "الغزو القادم"

وكتب ، في منشور عبر منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي: "في هذه الأثناء، يستعد جيشنا ويستريح، متطلعًا، في الواقع، إلى غزوه القادم. لقد عادت ".ويتزامن ذلك مع وقف الضربات الأمريكية الإسرائيلية ضد ، بعد التوصل إلى اتفاق لإطلاق النار، لمدة أسبوعين، الأربعاء، تمهيداً لعقد مفاوضات ثنائية في باكستان، الجمعة المقبلة.وأعلن الرئيس الأمريكي، في ذات المنشور، أنه اتخذ قراراً بإبقاء "جميع السفن والطائرات والأسلحة والقوات الأمريكية، وكل ما هو مناسب وضروري لملاحقة وتدمير العدو المنهك بالفعل، قرب إيران".وأشار إلى أن استمرار بقاء القوات مرهون بالتزام إيران الكامل بالاتفاق المُبرم مع ، متوعداً في الوقت ذاته بتوجيه ضربات عسكرية أقوى وأعنف لإيران في حال لم تلتزم بالاتفاق.وعن ذلك كتب ترامب: "ستبقى هذه الإجراءات سارية في إيران وحولها، إلى حين الالتزام الكامل بالاتفاق الحقيقي الذي تم التوصل إليه".