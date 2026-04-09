تدمير جسر القاسمية يفصل صور عن صيدا ويعزل الجنوب اللبناني

وكان قد طلب إخلاء الجسر مسبقا عبر آلية "الميكانيزم" قبل تنفيذ الغارة، ما يشير إلى قرار مبيت باستهداف هذا المعبر الأساسي الذي يعد من أهم خطوط الربط بين منطقتي الجنوب. وأكد في بيان أنه أخلى الجسر بعد ورود تهديد إسرائيلي باستهدافه.ويأتي استهداف القاسمية ضمن ما بات يعرف ميدانيا بـ"حرب الجسور"، حيث كثف الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية ضرباته على المعابر الحيوية فوق ، في محاولة واضحة لعزل عن شماله.واستهدفت الغارات الإسرائيلية عددا من الجسور الأساسية، أبرزها:جسر القاسمية على الأوتوستراد الساحلي بين وصورجسر طيرفلسيه الذي يربط صور بالزهرانيجسر الخردلي بين النبطية ومرجعيونجسر القعقعية في النبطيةجسر الزرارية والعبّارة في برج ، بالإضافة إلى معابر فرعية أخرى على مجرى الليطاني.ويعد جسر القاسمية "شريان الجنوب" كونه يقع على الطريق الساحلي الرئيسي الذي يربط صيدا بصور، وبالتالي فإن إخراجه من الخدمة يقطع أحد أهم خطوط النقل المدني والإمدادات بين المنطقتين.ولا يقتصر استهداف الجسور على البعد العسكري، بل يتجاوزه إلى إعادة رسم الجغرافيا الميدانية للجنوب عبر فصل مناطق كاملة عن بعضها، في خطوة تحمل تداعيات مباشرة على الواقع الإنساني وحركة المدنيين.وصباح اليوم توجهت فرق الدفاع المدني والإنقاذ إلى الموقع حيث عملت على فتح الجسر، في وقت ناشدت فيه عائلات في جنوب نهر الليطاني بإجلائها تحت رعاية دولية، بعد أن أصبحت المنطقة تعيش حالة حصار تام نتيجة تدمير الجسر.