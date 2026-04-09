https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-561138-639113228279365396.jpg
نيويورك تايمز: مضيق هرمز "مشلول".. والهدنة لا تجد طريقاً لناقلات النفط
دوليات
2026-04-09 | 05:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
150 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أفادت صحيفة "
نيويورك
تايمز" الأمريكية، في تقرير لها، بأن حركة الملاحة في
مضيق هرمز
لا تزال تشهد شللاً شبه تام وقيوداً صارمة، مؤكدة أنه لم تعبر أي ناقلة نفط أو غاز عبر المضيق الإستراتيجي منذ إعلان اتفاق الهدنة الأخير بين
إيران
والولايات المتحدة.
وبحسب بيانات تتبع الملاحة البحرية، فإن المضيق يُعتبر "مغلقاً فعلياً" أمام ناقلات الطاقة؛ حيث لم تتمكن سوى أربع سفن شحن (محملة بالبضائع الجافة) من العبور خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأشار التقرير إلى أن كبرى شركات
النقل البحري
لا تزال تتردد في إرسال سفنها إلى المنطقة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بسبب استمرار المخاطر الأمنية وغموض الوضع العسكري.
وأظهرت التحليلات أن صادرات النفط من منطقة
الخليج
تراجعت إلى مستويات قياسية، في وقت تنتظر فيه مئات السفن خارج المضيق أو قامت بتغيير مساراتها بانتظار الحصول على ضمانات أمنية كاملة.
ميدانياً، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية أن
القوات البحرية
الإيرانية أجبرت ناقلة نفط على العودة ومنعتها من العبور، مؤكدة أن المضيق مغلق حالياً. وتأتي هذه الخطوة الإيرانية تنفيذاً لتهديدات سابقة بإغلاق الممر المائي الدولي رداً على تصاعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية على
لبنان
.
وتأتي هذه التطورات في ظل تضارب الأنباء حول تفاصيل الهدنة؛ حيث صرح الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
بأن "لبنان لم يكن جزءاً من الاتفاق"، في حين تعتبر
طهران
الهجمات على لبنان انتهاكاً صارخاً لروح التفاهمات، مهددة بالانسحاب من الهدنة. من جانبها، دعت باكستان -التي تلعب دور الوسيط- إلى ضبط النفس والهدوء، محذرة من انهيار الاتفاق الوشيك.
يُذكر أن العاصمة
الباكستانية
شهدت ليلة الأربعاء التوصل إلى اتفاق بين
دونالد
ترامب
ووزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
، يقضي بوقف العمليات العدائية لمدة أسبوعين، بهدف تمهيد الأرضية لإجراء مفاوضات شاملة للوصول إلى اتفاق نهائي ودائم.
نيويورك تايمز: تحطم مقاتلة أمريكية من طراز إيه 10 قرب مضيق هرمز
14:57 | 2026-04-03
"بلومبرغ": ناقلتا غاز قطريتان تتجهان لعبور مضيق هرمز لأول مرة منذ اندلاع الحرب
05:37 | 2026-04-06
إيران تنفي قيام الأمريكيين بتأمين مرور ناقلة عبر مضيق هرمز
15:05 | 2026-03-10
إيران تعلن استهداف ناقلات نفط في مضيق هرمز
18:26 | 2026-03-01
