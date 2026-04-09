نيويورك تايمز: مضيق هرمز "مشلول".. والهدنة لا تجد طريقاً لناقلات النفط

وبحسب بيانات تتبع الملاحة البحرية، فإن المضيق يُعتبر "مغلقاً فعلياً" أمام ناقلات الطاقة؛ حيث لم تتمكن سوى أربع سفن شحن (محملة بالبضائع الجافة) من العبور خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأشار التقرير إلى أن كبرى شركات لا تزال تتردد في إرسال سفنها إلى المنطقة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بسبب استمرار المخاطر الأمنية وغموض الوضع العسكري.وأظهرت التحليلات أن صادرات النفط من منطقة تراجعت إلى مستويات قياسية، في وقت تنتظر فيه مئات السفن خارج المضيق أو قامت بتغيير مساراتها بانتظار الحصول على ضمانات أمنية كاملة.ميدانياً، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية أن الإيرانية أجبرت ناقلة نفط على العودة ومنعتها من العبور، مؤكدة أن المضيق مغلق حالياً. وتأتي هذه الخطوة الإيرانية تنفيذاً لتهديدات سابقة بإغلاق الممر المائي الدولي رداً على تصاعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية على .وتأتي هذه التطورات في ظل تضارب الأنباء حول تفاصيل الهدنة؛ حيث صرح الرئيس الأمريكي بأن "لبنان لم يكن جزءاً من الاتفاق"، في حين تعتبر الهجمات على لبنان انتهاكاً صارخاً لروح التفاهمات، مهددة بالانسحاب من الهدنة. من جانبها، دعت باكستان -التي تلعب دور الوسيط- إلى ضبط النفس والهدوء، محذرة من انهيار الاتفاق الوشيك.يُذكر أن العاصمة شهدت ليلة الأربعاء التوصل إلى اتفاق بين ووزير الخارجية الإيراني ، يقضي بوقف العمليات العدائية لمدة أسبوعين، بهدف تمهيد الأرضية لإجراء مفاوضات شاملة للوصول إلى اتفاق نهائي ودائم.