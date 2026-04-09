قاليباف: وقف إطلاق النار يشمل لبنان والمجموعات المتحالفة مع إيران

كشف رئيس أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه وواشنطن قبل يومين تضمن في بنوده وقف إطلاق النار بين وإسرائيل فضلا عن كافة القوى التي تحالفت مع في الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي شنت عليها.وكتب قاليباف في حسابه على منصة "إكس": "لبنان والمجموعات المتحالفة مع إيران أُدرجت رسميا في إطار وقف إطلاق النار. رئيس وزراء باكستان، ، أكد علنا أن هذا الموقف حازم وغير قابل للمساومة".وأضاف: "إن انتهاك وقف إطلاق النار ينضوي على تكاليف واضحة ومباشرة وردود فعل قوية. أخمدوا هذه النيران فورا".وقد وجهت الحكومة شكوى عاجلة إلى بشأن تصاعد وتوسع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ولا سيما في العاصمة ، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.وشنت أمس الأربعاء ضربات واسعة ومفاجئة في أنحاء لبنان، بعدما نفى الإسرائيلي أن يكون وقف إطلاق النار بين وطهران ساريا على العمليات الإسرائيلية في لبنان.وقالت الخارجية الإيرانية اليوم الخميس إن وفد طهران التفاوضي مع واشنطن في إسلام إباد سيصل في وقت لاحق ولكن لن يشارك في المفاوضات إلا إذا أوقفت إسرائيل هجماتها على لبنان.