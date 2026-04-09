حزب الله: نخوض اشتباكات من مسافة "صفر" مع قوة اسرائيلية

وذكر الحزب في بيان، ان "مجاهدو المقاومة الإسلاميّة يخوضوا اشتباكات بطوليّة من مسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة والقذائف الصاروخيّة مع قوّة إسرائيليّة مؤلّلة حاولت التقدّم باتجاه سوق مدينة ولا تزال الإشتباكات مستمرّة حتّى لحظة صدور هذا البيان".وعلى صعيد متصل ذكر الحزب في بيان آخر أنه "بالتزامن مع الاشتباكات البطوليّة، يستهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مجمّع موسى عبّاس ومثلّث التحرير والمهنيّة في مدينة بنت ، بصليات صاروخيّة ورمايات مدفعيّة".ولفت في بيان اخر إلى أنه "دفاعًا عن وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 12:30 الخميس 09-04-2026 جرّافة عسكريّة إسرائيليّة من نوع D9 بمحلّقة إنقضاضيّة".