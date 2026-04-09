زيادة على 315 مليوناً.. النقد الدولي: 45 مليون شخص جديد يواجهون الجوع

وقالت مديرة ان "45 مليون شخص إضافي يواجهون الآن انعداما في الأمن الغذائي"، مبينة ان "ازمات الجوع قد تتفاقم بمرور الوقت بسبب ارتفاع أسعار واضطراب سلاسل التوريد".واشارت جورجيفا الى "ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع في العالم إلى أكثر من 360 مليون شخص"، متوقعة "ارتفاع الطلب على الدعم المالي على المدى القريب إلى ما بين 20 و50 مليار دولار بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط".وتابعت جورجيفا ان "اجتماعات الصندوق والبنك الدولي الأسبوع المقبل ستركز على كيفية تجاوز صدمة الحرب في الشرق الأوسط".