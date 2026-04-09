منذ بداية الحرب.. الصحة الإسرائيلية إصابة 7451 شخصاً جراء الهجمات من إيران ولبنان

وقالت الوزارة: إن "7451 إسرائيلياً أصيبوا منذ بداية الحرب جراء الهجمات الصاروخية من ولبنان".وأضافت أن "118 مصابًا جراء الحرب لا يزالون في المستشفيات جروح 45 منهم في حالة حرجة أو متوسطة".من جهتها، أفادت مصلحة الممتلكات الإسرائيلية بتقديم 28237 دعوى تعويض جراء الأضرار التي نجمت عن الهجمات الصاروخية من إيران ولبنان.