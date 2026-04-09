إيران: لا نحارب شعوب المنطقة ولا نزال نطالب بالتعايش

اعتبر الرئيس الإيراني ، الخميس، أن بلاده لا تحارب شعوب المنطقة، مشيرا الى أنها لاتزال تطالب بالتعايش.

وقال بزشكيان في تصريحات له، "قرار وقف إطلاق النار اتخذ بإجماع أركان النظام وقبول المرشد".

وأضاف "القرار جاء بعد قبول للإطار الذي طرحناه لوقف إطلاق النار والتفاوض"، مردفا "لا نحارب شعوب المنطقة ولا نزال نطالب بالتعايش والاحترام المتبادل والسلام العادل معها".

وفي الثامن من نيسان 2026، أعلن الرئيس الأمريكي عن اتفاق مع لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، فيما أعلن عن فتح ، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال في العالم.