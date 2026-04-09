ترامب: الإسرائيليون يقلصون عملياتهم في لبنان

اعتبر الرئيس الأمريكي ، الخميس، أن قادة أكثر عقلانية بكثير، مشيرا الى أن الإسرائيليين يقلصون عملياتهم في .

وقال وفق "إن بي سي"، "متفائل بأن اتفاق سلام مع بات قريبا"، مردفا "قادة إيران يتحدثون بشكل مختلف تماما في الاجتماعات عما يتحدثون به للصحافة".

وأضاف "قادة إيران أكثر عقلانية بكثير ويوافقون على كل ما يجب عليهم الموافقة عليه"، كاشفا "لقد تم سحق الإيرانيين وليس لديهم جيش".

ولفت ترامب الى أنه "إذا لم يتوصل الإيرانيون إلى اتفاق فسيكون الأمر مؤلما للغاية"، مضيفا "الإسرائيليون يقلصون عملياتهم في وتحدثت مع نتنياهو وسيتعامل مع الأمر بهدوء".

وفي الثامن من نيسان 2026، أعلن الرئيس الأمريكي عن اتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، فيما أعلن عن فتح ، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والغاز المسال في العالم.