المرشد الإيراني في رسالة له: إيران ستنقل إدارة مضيق هرمز لمرحلة جديدة

اعتبر المرشد الإيراني السيد مجتبى ، الخميس، أن لا تسعى لحرب لكنها لن تتنازل عن حقوقها، مشيرا الى أن بلاده ستنقل إدارة إلى مرحلة جديدة.

وقال في رسالة له بمناسبة مرور 40 يوما على اغتيال المرشد السابق ، "ينبغي أن يستمر حضور الشعب في الميدان كما كان خلال الأربعين يوما الماضية".

وأضاف " لا تسعى لحرب لكنها لن تتنازل عن حقوقها، المستكبرون في العالم أظهروا صورتهم عندما أقدموا على قتل أطفالنا".

ولفت المرشد الإيراني الى أنه "رغم الضرر والضربات التي وجهها العدو حولت قواتنا المسلحة الحرب إلى انتصار كبير"، مردفا " شعبنا خرج منتصرا في الميدان وبات واضحا أن إيران قوة عظيمة والاستكبار إلى أفول".

وتابع "الجمهورية الإسلامية ستنقل إدارة إلى مرحلة جديدة"، مؤكدا أنه "لا ينبغي الظن أن إعلان المفاوضات مع العدو يعني الاستغناء عن وجود شعبنا بالساحات".