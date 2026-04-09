عراقجي يتحدث عن "سجن" نتنياهو

وكتب عراقجي في منشور له: "تُستأنف محاكمة نتنياهو الجنائية يوم الأحد. من شأن وقف إطلاق النار على مستوى المنطقة، بما في ذلك ، أن يُعجّل في سجنه"، في إشارة إلى جلسات المحاكمة المقرر استئنافها نهاية الأسبوع الجاري، والتي يواجه فيها نتنياهو اتهامات بالفساد في بلاده.

ووجه حديثه إلى قائلا: "إذا رغبت الولايات المتحدة في تدمير اقتصادها بالسماح لنتنياهو بتدمير الدبلوماسية، فسيكون ذلك خيارها في نهاية المطاف. نعتقد أن هذا سيكون تصرفا أحمق، لكننا مستعدون له".



وفي السياق، قال متحدث باسم ‌المحاكم الإسرائيلية اليوم الخميس إن محاكمة نتنياهو بتهم الفساد، والمستمرة منذ فترة طويلة، ستستأنف يوم الأحد، وذلك بعد ساعات من رفع حالة الطوارئ التي فرضتها بسبب حربها مع .



وتأجلت محاكمته، التي بدأت في عام 2020 ويمكن أن تؤدي إلى عقوبات بالسجن، مرارا وتكرارا بسبب التزامات نتنياهو الرسمية، ولا يوجد موعد محدد لانتهاء ⁠المحاكمة.



من جانبه، أيد الرئيس الأمريكي دعوات نتنياهو الموجهة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتصوغ للعفو عنه، مشيرا إلى تأثير مثوله المتكرر أمام المحكمة على قدرته على أداء مهامه.



وأعلن الرئيس الأمريكي ، فجر الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. فيما صرح وزير الخارجية الإيراني لاحقا بفتح ، الذي تمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال.