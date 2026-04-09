السنغال تقسو على المغرب في كأس الأمم الأفريقية للناشئين
عراقجي يتحدث عن "سجن" نتنياهو
دوليات
2026-04-09 | 14:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
765 شوهد
أكد
وزير الخارجية الإيراني
،
عباس عراقجي
في تصريح على منصة "إكس" أن إرساء السلام في الشرق الأوسط من شأنه أن يعجل في سجن
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
.
وكتب عراقجي في منشور له: "تُستأنف محاكمة نتنياهو الجنائية يوم الأحد. من شأن وقف إطلاق النار على مستوى المنطقة، بما في ذلك
لبنان
، أن يُعجّل في سجنه"، في إشارة إلى جلسات المحاكمة المقرر استئنافها نهاية الأسبوع الجاري، والتي يواجه فيها نتنياهو اتهامات بالفساد في بلاده.
ووجه
وزير الخارجية الإيراني
حديثه إلى
الولايات المتحدة
قائلا: "إذا رغبت الولايات المتحدة في تدمير اقتصادها بالسماح لنتنياهو بتدمير الدبلوماسية، فسيكون ذلك خيارها في نهاية المطاف. نعتقد أن هذا سيكون تصرفا أحمق، لكننا مستعدون له".
وفي السياق، قال متحدث باسم المحاكم الإسرائيلية اليوم الخميس إن محاكمة نتنياهو بتهم الفساد، والمستمرة منذ فترة طويلة، ستستأنف يوم الأحد، وذلك بعد ساعات من رفع
إسرائيل
حالة الطوارئ التي فرضتها بسبب حربها مع
إيران
.
وتأجلت محاكمته، التي بدأت في عام 2020 ويمكن أن تؤدي إلى عقوبات بالسجن، مرارا وتكرارا بسبب التزامات نتنياهو الرسمية، ولا يوجد موعد محدد لانتهاء المحاكمة.
من جانبه، أيد الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
دعوات نتنياهو الموجهة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتصوغ للعفو عنه، مشيرا إلى تأثير مثوله المتكرر أمام المحكمة على قدرته على أداء مهامه.
وأعلن الرئيس الأمريكي
دونالد
ترامب
، فجر الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. فيما صرح وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
لاحقا بفتح
مضيق هرمز
، الذي تمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال.
