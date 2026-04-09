الكويت تعلن التصدي لهجمات من مسيرات اخترقت أجواء البلاد

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العطوان: "تتعامل حاليا الدفاعات الجوية في القوات المسلحة مع هجمات معادية من مسيرات اخترقت أجواء البلاد".وأشار العطوان إلى أن المسيرات "استهدفت عددا من المنشآت الحيوية".يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي ، في ليلة 8 نيسان الحالي، التوصل إلى اتفاق مع لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وذلك بعد مهلة نهائية هدد فيها بأن "الحضارة الإيرانية قد تندثر بشكل لا رجعة فيه" إذا لم تفتح .وأعلن الإيراني، في وقت لاحق، أن وافقت على الاقتراح الإيراني المكون من عشر نقاط، وستبدأ طهران مفاوضات مع يوم الجمعة في العاصمة إسلام آباد.