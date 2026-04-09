روسيا تعلن عن هدنة مؤقتة مع أوكرانيا

وجاء في بيان نشر على موقع الكرملين: "بموجب قرار للقوات المسلحة الروسية، ف. ف. ، وبمناسبة حلول الأرثوذكسي (قيامة المجيدة)، يعلن عن هدنة اعتبارا من الساعة 16:00 من يوم 11 أبريل حتى نهاية يوم 12 أبريل 2026".يذكر أن الرئيس الروسي أعلن العام الماضي عن هدنة بمناسبة عيد الفصح.وبانتهاء فترة الهدنة، أعلنت أنها رصدت خلال تلك الفترة نحو 4900 انتهاك لوقف إطلاق النار من جانب القوات الأوكرانية، ما أدى إلى فشل تلك المبادرة الإنسانية في تحقيق أهدافها.