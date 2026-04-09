واشنطن تستدعي سفير العراق بعد هجوم على منشأة دبلوماسية
دوليات
2026-04-09 | 16:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
649 شوهد
ذكرت
وزارة الخارجية الأمريكية
في بيان أن نائب وزير الخارجية
كريستوفر
لاندو
استدعى السفير العراقي الخميس بعدما ضربت طائرة مسيرة منشأة دبلوماسية أمريكية في
بغداد
.
وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن "
لاندو
أقر بجهود قوات الأمن العراقية في التعامل مع التطورات لكنه أكد على إخفاق الحكومة العراقية في منع هذه الهجمات".
وقالت
السفارة الأمريكية
في
بغداد
في وقت سابق إن جماعة مسلحة عراقية، شنت عدة هجمات بطائرات مسيرة قرب
مركز الدعم الدبلوماسي
ببغداد ومطار بغداد الدولي.
يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، في ليلة 8 نيسان الحالي، التوصل إلى اتفاق مع
إيران
على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وذلك بعد مهلة نهائية هدد فيها بأن "الحضارة الإيرانية قد تندثر بشكل لا رجعة فيه هذه الليلة" إذا لم تفتح
طهران
مضيق هرمز
.
وأعلن
المجلس الأعلى للأمن القومي
الإيراني، في وقت لاحق، أن
الولايات المتحدة
وافقت على الاقتراح الإيراني المكون من عشر نقاط، وستبدأ طهران مفاوضات مع
واشنطن
يوم الجمعة في العاصمة
الباكستانية
إسلام آباد.
