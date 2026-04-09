ترامب يحذر إيران من فرض رسوم لعبور مضيق هرمز

حذر الرئيس الأمريكي ، من فرض رسوم على الناقلات التي تعبر .

وقال في تصريحات صحافية، "من الأفضل لإيران عدم فرض رسوم على ناقلات النفط التي تعبر ، و إن كانت ستفعل ذلك فعليها التوقف فورا".

وأضاف " تؤدي عملا سيئا بل قد يوصف بالمخزي بشأن السماح بمرور النفط عبر مضيق هرمز وهذا مخالف للاتفاق".

ولفت ترامب الى أنه "بفضلي لن تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا وسرعان ما سترون النفط يتدفق سواء بمساعدة إيران أو بدونها".

وكان ترامب قد أعلن في ليلة 8 نيسان الحالي، عن التوصل إلى اتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وصرح لاحقا بفتح مضيق هرمز.