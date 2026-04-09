إعلام أمريكي: وفد إيراني يصل الى إسلام آباد لبدء المفاوضات

وصل وفد إيراني، الى عاصمة باكستان إسلام آباد لبدء مفاوضات مع ، وفق وسائل إعلام أمريكية.

وقالت وول عن مصادر، "وفد برئاسة عراقجي وقاليباف وصل إسلام آباد مساء الخميس لبدء مفاوضات مع ".

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي ، في ليلة 8 نيسان الحالي، التوصل إلى اتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وذلك بعد مهلة نهائية هدد فيها بأن "الحضارة الإيرانية قد تندثر بشكل لا رجعة فيه هذه الليلة" إذا لم تفتح .

وأعلن الإيراني، في وقت لاحق، أن وافقت على الاقتراح الإيراني المكون من عشر نقاط، وستبدأ طهران مفاوضات مع واشنطن يوم الجمعة في العاصمة إسلام آباد.