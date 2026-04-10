الأتروشي يعلن عدم موافقته على جدول جلسة السبت
الجيش الإسرائيلي: سنقصف المرافق الطبية وسيارات الإسعاف إذا استخدمها حزب الله
دوليات
2026-04-10 | 03:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
178 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا جدد فيه ادعاءه أن "حزب الله" اللبناني "يدير أنشطته باستخدام سيارات الإسعاف استخداما واسعا".
وحذر الجيش من أنه يجب التوقف فورا عن الاستخدام العسكري للمرافق الطبية وسيارات الإسعاف، مؤكدا أنه في حال عدم التوقف عن هذا التصرف، فإن
إسرائيل
ستعمل وفقا للقانون الدولي ضد أي نشاط عسكري يقوم به
حزب الله
مستخدما تلك المرافق وسيارات الإسعاف.
وجاء هذا الإنذار في وقت تتهم فيه منظمات حقوقية ودولية إسرائيل باستهداف متعمد للطواقم الطبية والمسعفين في
لبنان
. فوفقا لوزارة
الصحة
اللبنانية
ومنظمة الصحة العالمية، ارتفعت حصيلة القتلى من العاملين في المجال الصحي منذ بدء التصعيد في 2 مارس الماضي إلى 54 قتيلا، بينما أشارت تقارير أخرى إلى مقتل 57 شخصا.
وسجلت أكثر من 106 حوادث استهدفت النظام الصحي، بما في ذلك 75 هجوما طالت القطاع الصحي بشكل مباشر، مما أدى إلى إغلاق 51 مركزا صحيا وستة مستشفيات على الأقل. كما أعلن
وزير الصحة
اللبناني ركان ناصر الدين أن 18 هجوما استهدف مراكز الإسعاف، وتضررت 48 سيارة إسعاف.
وفي حادثة واحدة في 28 مارس، قتل 9 مسعفين في خمس هجمات منفصلة خلال 24 ساعة. كما شهد يوم 9 مارس مقتل المسعف يوسف عساف من الصليب الأحمر اللبناني أثناء مهمة إنقاذ، رغم التنسيق المسبق مع
الأمم المتحدة
لإخطار الجانب الإسرائيلي بموقعه.
وتتهم منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" و"
العفو
الدولية" إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب واضحة" عبر استهدافها المتعمد للطواقم الطبية، فيما تصر إسرائيل على أن "حزب الله" يستخدم سيارات الإسعاف والمرافق الطبية لأغراض عسكرية، وهو ما ينفيه الحزب والسلطات اللبنانية.
مقالات ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية نحو ألف عنصر من حزب الله خلال شهر
03:51 | 2026-04-03
الجيش الاسرائيلي: إصابة ثلاثة عناصر بنيران حزب الله
10:07 | 2026-03-06
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي في حزب الله
17:29 | 2026-02-01
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عنصرين من حزب الله
17:20 | 2026-01-26
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
اسعار الدولار تهوي في العراق
اقتصاد
39.44%
09:49 | 2026-04-08
اسعار الدولار تهوي في العراق
09:49 | 2026-04-08
مع امطار مستمرة.. العراق يدخل في المعدل الثلاثيني
محليات
29.53%
02:13 | 2026-04-09
مع امطار مستمرة.. العراق يدخل في المعدل الثلاثيني
02:13 | 2026-04-09
سحب شوكولاتة من السوق لاحتوائها على أدوية علاج ضعف الانتصاب
منوعات
16.13%
01:27 | 2026-04-10
سحب شوكولاتة من السوق لاحتوائها على أدوية علاج ضعف الانتصاب
01:27 | 2026-04-10
الخطوط العراقية تحدد موعد استئناف رحلاتها الداخلية والخارجية
محليات
14.9%
15:01 | 2026-04-08
الخطوط العراقية تحدد موعد استئناف رحلاتها الداخلية والخارجية
15:01 | 2026-04-08
المزيد
اخترنا لك
زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب جنوب غربي إيران
05:46 | 2026-04-10
على وقع تصعيد ميداني متبادل.. مفاوضات مرتقبة بين لبنان و"إسرائيل"
05:31 | 2026-04-10
هل تنجح باكستان في إبرام صفقة بين واشنطن وطهران؟
05:24 | 2026-04-10
اعتقال رجل "تواصل مع الجن" عبر الهاتف
05:14 | 2026-04-10
القبض على صانعتي محتوى بعد نشر فيديوهات مخلة
05:02 | 2026-04-10
اغتيال وزير الخارجية الإيراني الأسبق
04:22 | 2026-04-10
