اغتيال وزير الخارجية الإيراني الأسبق

وشغل خرازي، البالغ من العمر 81 عاما، عدة مناصب دبلوماسية، إذ عمل سفيراً لإيران لدى في ، قبل أن يتولى حقيبة الخارجية بين عامَي 1997 و2005 خلال فترة حكم الرئيس الإصلاحي .وأفادت وكالتا "مهر" و"إيسنا" على تليغرام بأن زوجة خرازي اغتيلت أيضا في الغارة التي استهدفت منزلهما في العاصمة .ويأتي إعلان الوفاة في ظل تصعيد عسكري واسع في المنطقة، حيث اغتيل المرشد الأعلى الإيراني وعدد من كبار القادة العسكريين والسياسيين، جراء غارات جوية منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 28 شباط.