القبض على صانعتي محتوى بعد نشر فيديوهات مخلة

وكانت لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت النشاط الرقمي للمتهمتين عبر صفحاتهما الشخصية، حيث تبين تعمدهما نشر محتوى يهدف إلى إثارة الجدل تحت الترفيه.وعقب تقنين الإجراءات وتحديد موقعهما، نجحت في ضبطهما أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة.وضبطت القوات بحوزة المتهمتين 4 هواتف محمولة، كشف الفحص الفني الأولي لها عن وجود دلائل ومقاطع فيديو تؤكد نشاطهما في إنتاج هذا النوع من المحتوى.وبمواجهتهما أمام جهات التحقيق، أقرت المذكورتان ببث تلك المقاطع سعياً وراء زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية سريعة عبر استغلال خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي.وتأتي هذه التحركات الأمنية في إطار حملة مستمرة تقودها السلطات المصرية للحفاظ على "قيم الأسرة" ومواجهة المحتوى الذي يعتبر خروجاً عن الآداب العامة، وهو ما أدى في الآونة الأخيرة إلى توقيف عدد من مشاهير " " وصناع المحتوى الذين يواجهون اتهامات مشابهة تتعلق بإساءة استخدام .