اعتقال رجل "تواصل مع الجن" عبر الهاتف

ونقلت وكالة "باجوك" الأفغانية للأنباء، عن الوزارة، أن المعتقل كان قد ظهر سابقا في أحد البرامج المرئية على قناة "باجوك أفغان نيوز"، حيث تفاخر بقدرته على استخدام الهاتف المحمول للتواصل مع "جن مرضاه" بغية منع وقوع الأذى بهم، مقابل الحصول على أموال.وجاء في بيان الوزارة: "قام موظفو وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستماع الشكاوى باعتقال رجل في منطقة سوروبي بمحافظة ، كان يدعي قدرته على التواصل مع جن المرضى عبر الهاتف المحمول".وكان الشاب يقنع الناس بأن الجن يتحكمون في مصائرهم، وأنه يملك القدرة على الاتصال بهذه "القوى السماوية الحامية" لضمان سلامة موكليه، مقابل مبالغ مالية يتقاضاها منهم.ونقلت الوكالة عن بيان الوزارة قوله: "كان المعتقل يزعم أن الجن يفهمون كلماته.. إلا أن مثل هذه الادعاءات تعد من الخرافات والشرك وتتعارض مع المبادئ الإسلامية".وكشفت البيانات الرسمية أن أجهزة الوزارة اعتقلت خلال الأسبوع الماضي فقط، 24 شخصا يشتبه في ممارستهم أعمال "السحر والشعوذة" في محافظات أفغانية مختلفة، في إطار الحملة المستمرة لمكافحة الممارسات التي تتعارض مع الإسلامية.وتأتي هذه الاعتقالات في ظل تشديد حكومة على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومكافحة ما تصفه بـ"الخرافات والممارسات المنحرفة" التي تستغل بساطة الناس وجهلهم لتحقيق مكاسب مادية.