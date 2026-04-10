Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الأتروشي يعلن عدم موافقته على جدول جلسة السبت
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

على وقع تصعيد ميداني متبادل.. مفاوضات مرتقبة بين لبنان و"إسرائيل"

دوليات

2026-04-10 | 05:31
131 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على جنوب لبنان وتصاعد رشقات حزب الله الصاروخية باتجاه مستوطنات الشمال، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن ترتيبات لعقد مفاوضات الأسبوع المقبل في واشنطن بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرباته العنيفة على لبنان، رغم إعلان الولايات المتحدة وإيران، فجر الأربعاء، هدنة لمدة أسبوعين قالت إيران وباكستان إنها تشمل لبنان، بينما نفت واشنطن وتل أبيب ذلك.

وقال مسؤول أمريكي لوكالة الصحافة الفرنسية مشترطا عدم كشف هويته: "يمكننا التأكيد أن وزارة الخارجية ستستضيف الأسبوع المقبل اجتماعا للبحث في مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية حاليا مع إسرائيل ولبنان"، مؤكدا بذلك ما أورده مصدر مطّلع على الجهود الدبلوماسية.

وبحسب العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، يتوقع أن يقود سفير إسرائيل في واشنطن يحيئيل ليتر المفاوضات نيابة عن الجانب الإسرائيلي، مؤكدين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى توجيهاته للبدء بـ"مفاوضات مباشرة" مع لبنان.

من جانبه، كشف مصدر رسمي لبناني رفيع لوكالة الأناضول، الجمعة، أن اجتماع محادثات وقف إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي المرتقبة الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة، هو "تحضيري وليس تفاوضي".

وكان مسؤول لبناني كبير قال لرويترز: إن "لبنان أمضى ‌الساعات الأربع والعشرين الماضية في الدعوة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لإتاحة المجال لمحادثات أوسع مع ⁠إسرائيل"، موضحا أن ذلك سيكون "مسارا منفصلا لكنه يتبع النموذج نفسه" للهدنة التي توسطت فيها باكستان بين الولايات المتحدة وإيران.

في المقابل، قال علي فياض النائب في البرلمان اللبناني عن حزب ‌الله إن "الحزب يرفض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وإنه ينبغي ⁠للحكومة اللبنانية أن تشترط وقف إطلاق النار".
وأضاف فياض أن موقف الحكومة اللبنانية يجب ⁠أن يُعطي الأولوية أيضا لانسحاب القوات الإسرائيلية من ⁠الأراضي اللبنانية وعودة النازحين إلى ديارهم.

هجمات الحزب
ميدانيا، دوّت صافرات الإنذار في كل أنحاء إسرائيل صباح الجمعة، بما في ذلك في تل أبيب ومدينة أسدود (جنوب)، عقب إطلاق صواريخ من لبنان.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بسقوط صاروخ أُطلق من جنوب لبنان بشكل مباشر على مبنى في مستوطنة "مسغاف عام" شمالي إسرائيل.

من جانبه، أعلن حزب الله، فجر الجمعة، تنفيذ سلسلة هجمات ضد مستوطنات وتجمعات لقوات الجيش الإسرائيلي في إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، وفق بيانات له.

وقال الحزب، إنه استهدف بالصواريخ مستوطنة المطلة، بينما قصف بالصواريخ وسرب من المسيّرات الانقضاضية تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة شلومي، شمالي إسرائيل.

وذكر أنه قصف بالصواريخ والمسيّرات الانقضاضية مرابض المدفعية شمال مستوطنة غورن، وموقع يعرا العسكري في الجليل الغربي.

وفي جنوبي لبنان، أفاد الحزب باستهداف تجمعا للجنود الإسرائيليين في بلدة رشاف بقضاء مدينة بنت جبيل في محافظة النبطية.

وتفرض إسرائيل تعتيما كبيرا ورقابة مشددة على خسائرها الحقيقية الناجمة عن سقوط أو اعتراض الصواريخ والمسيّرات التي يطلقها حزب الله، فضلا عن المعارك البرية مع مقاتلي الحزب في جنوبي لبنان.

غارات إسرائيلية
في الأثناء، قالت الجزيرة: إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي نفّذت تفجيرا لأحياء سكنية في بلدتي عيتا الشعب، وحانين جنوبي لبنان".

وأضافت أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدات كفررمان، وكفرتبنيت، وحبوش، ومحيط راشيا الفخار جنوبي لبنان.

وشنّت إسرائيل هجمات جوية ومدفعية على 52 مدينة وبلدة ومنطقة في جنوب لبنان، منذ فجر أمس الخميس، ما أدى إلى مقتل 24 شخصا، بينهم أطفال ونساء، فضلا عن إصابة 5 آخرين، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بتعرض عدة مناطق جنوبية اليوم، لقصف مدفعي إسرائيلي منها مدينة بنت جبيل وسوق المدينة، وبلدات: المنصوري، حاريص، الخيام، المعلية، الشعيتية، بيوت السياد، الشرقية، قعقعية الصنوبر، القليلة، خربة سلم، البازورية، طيردبا، صف الهوا.

كما تعرّضت بلدات جنوبية أخرى لقصف جوي إسرائيلي، منها: العباسية، حبوش، جبشيت، دير الزهراني، الدوير، كفرا، الجميجمة، صفد البطيخ، مجدل سلم، دير أنطار، القاسمية، كونين، حاروف، شوكين، ميفدون، كفردونيين.

وقصف الطيران الإسرائيلي أيضا محيط جسر القاسمية، ومبنى قرب جسر الخرايب، وسيارة في بلدة البازورية.

وفي بيروت، قصفت مقاتلات إسرائيلية منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية.

وإجمالا، أسفر العدوان الإسرائيلي الموسّع والمستمر على لبنان منذ 2 مارس/آذار الماضي عن سقوط 1888 قتيلا و6 آلاف و92 جريحا، وفق المصدر ذاته.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني 2024.


حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.