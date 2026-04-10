زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب جنوب غربي إيران

وأوضحت التقارير الإعلامية أن الهزة وقعت في الساعات الأولى من الصباح، وشعر بها سكان المناطق المحيطة في المحافظة، مما دفع العديد منهم للخروج إلى الشوارع تحسبا لأي تطورات، في حين هرعت فرق الطوارئ والدفاع المدني إلى مواقع محتملة للتحقق من الوضع.وحتى إعداد هذا التقرير، لم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جسيمة جراء الزلزال، فيما تواصل السلطات المحلية تقييم الأثر الكامل للهزة الأرضية على المنشآت والبنية التحتية في المنطقة. يذكر أن أكثر الكوارث الزلزالية دموية في التاريخ الإيراني الحديث كانت عام 1990 الذي بلغت قوته 7.7 درجة في شمال غربي البلاد، وخلف نحو 37 ألف قتيل و100 ألف مصاب، بالإضافة إلى دمار واسع النطاق في المناطق المتضررة.