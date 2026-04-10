تعتيم أمني وإعلامي يلف انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الأتروشي يعلن عدم موافقته على جدول جلسة السبت
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-561224-639114171011093892.webp
تعتيم أمني وإعلامي يلف انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية
دوليات
2026-04-10 | 07:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الجزيرة نت
197 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
في وقت كان يُفترض أن تبدأ فيه المفاوضات بين
الولايات المتحدة
وإيران، لا تزال العاصمة
الباكستانية
إسلام آباد تعيش حالة من الغموض والتعتيم، وسط ترقب إعلامي واسع لبدء هذه الجولة الحساسة من الحوار.
وقال مدير
مكتب الجزيرة
في باكستان
عبد الرحمن
مطر إن منتصف نهار الجمعة مرّ في إسلام آباد دون صدور أي معلومات رسمية حول موعد وصول الوفود أو مكان انعقاد المفاوضات، رغم تواجد عدد كبير من الصحفيين في محيط المواقع الحكومية بحثا عن أي تفاصيل.
ووصف مطر حالة الغموض بالإشارة إلى انعدام المعطيات، قبل أن ينقل الصورة كاملة، موضحا أن لا معلومات على الإطلاق من الجانب الرسمي الباكستاني عن مكان انعقاد هذه المفاوضات، أو ما إذا كانت الوفود قد وصلت بالفعل، أو من يترأس الوفدين الأمريكي والإيراني.
وأشار مطر إلى أن هذا التعتيم الإعلامي يبدو متعمدا من جانب الحكومة
الباكستانية
، في محاولة لإنجاح المفاوضات في مراحلها الأولى، إلى جانب اعتبارات أمنية فرضت إجراءات مشددة في العاصمة.
ولفت إلى انتشار أمني واسع، حيث تم الدفع بآلاف من عناصر الشرطة ورجال الأمن وحتى جنود القوات المسلحة إلى العاصمة، وتحديدا إلى المنطقة الحمراء التي تضم مقرات الحكم الرئيسية والبعثات الدبلوماسية.
وأضاف أن هذه الإجراءات تعكس حساسية المفاوضات، التي يصفها المسؤولون الباكستانيون بأنها "بالغة الحساسية"، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي بالشرق الأوسط.
مرحلة تمهيدية بطابع فني
وفيما يتعلق بطبيعة المرحلة الأولى من المفاوضات، كشف مطر، استنادا إلى مصدر دبلوماسي، عن أنها ستكون تمهيدية وتقتصر على الجوانب الفنية، حيث سيتم إشراك عدد محدود من الموظفين من كلا الجانبين.
وأوضح أن المرحلة الأولى ستقتصر على نحو 10 موظفين من كل جانب لتبادل الأوراق والرسائل، وتحديد جدول أعمال المفاوضات.
وبيّن مطر أن هذه المرحلة ستُعنى بشكل أساسي بتحديد أولويات النقاش، والتي تشمل ملفات حساسة مثل البرنامج النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية، وأمن
مضيق هرمز
، إضافة إلى قضايا وقف إطلاق النار والتطورات في
لبنان
.
وأكد أن لبّ المفاوضات يكمن في محتواها، وما سيتم طرحه، ومدى إمكانية التوافق على جدول الأعمال، مشيرا إلى أن هذه المرحلة التمهيدية قد تكون قد بدأت بالفعل أو على وشك الانطلاق، رغم غياب أي إعلان رسمي.
وختم مطر بالإشارة إلى أن باكستان تسعى للحفاظ على مسافة متساوية من الطرفين، عبر إدارة دقيقة للمشهد الإعلامي والأمني، بما يضمن توفير بيئة مناسبة لانطلاق المفاوضات، في محاولة لتفادي أي تعقيدات قد تعرقل مسارها منذ البداية.
وتبدأ
الولايات المتحدة
وإيران مفاوضات "مباشرة" بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، السبت، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وأسهمت باكستان في التوصل إلى هدنة لأسبوعين أعلنتها
واشنطن
وطهران فجر الأربعاء، تمهيدا لاتفاق ينهي الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على
إيران
في 28 فبراير/شباط الماضي، وخلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، وفق معطيات رسمية.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
تعتيم أمني وإعلامي
يلف انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية
الولايات المتحدة
السومرية نيوز
مكتب الجزيرة
سومرية نيوز
الباكستانية
عبد الرحمن
مضيق هرمز
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مع امطار مستمرة.. العراق يدخل في المعدل الثلاثيني
02:13 | 2026-04-09
01:27 | 2026-04-10
سحب شوكولاتة من السوق لاحتوائها على أدوية علاج ضعف الانتصاب
01:27 | 2026-04-10
15:01 | 2026-04-08
الخطوط العراقية تحدد موعد استئناف رحلاتها الداخلية والخارجية
15:01 | 2026-04-08
03:51 | 2026-04-09
مع نهاية الأسبوع.. انخفاض أسعار الدولار في الاسواق العراقية اليوم
03:51 | 2026-04-09
المزيد
الأكثر مشاهدة
عشرين
هرمز .. محنة النقل وضيق المضيق! - عشرين م٥ - الحلقة ٩ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-09
عشرين
هرمز .. محنة النقل وضيق المضيق! - عشرين م٥ - الحلقة ٩ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-09
نشرة أخبار السومرية
٩ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-09
نشرة أخبار السومرية
٩ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-09
ناس وناس
ابو دشير بغداد - الحلقة ١٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-09
ناس وناس
ابو دشير بغداد - الحلقة ١٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-09
من الأخير
رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي - حلقة ٨ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-08
من الأخير
رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي - حلقة ٨ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-08
منتدى سومر
اعرف واطلب 6-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-06
منتدى سومر
اعرف واطلب 6-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-06
صباحكم أحلى مع سلمى
الاحتفال بأعايد القيامة المجيدة 6-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-06
صباحكم أحلى مع سلمى
الاحتفال بأعايد القيامة المجيدة 6-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-06
طل الصباح
أعياد القيامة المجيدة 6-4-2025 | 2026
00:30 | 2026-04-06
طل الصباح
أعياد القيامة المجيدة 6-4-2025 | 2026
00:30 | 2026-04-06
استديو Noon
الطموح 5-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-05
استديو Noon
الطموح 5-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.