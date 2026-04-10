تعتيم أمني وإعلامي يلف انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية

وقال مدير في باكستان مطر إن منتصف نهار الجمعة مرّ في إسلام آباد دون صدور أي معلومات رسمية حول موعد وصول الوفود أو مكان انعقاد المفاوضات، رغم تواجد عدد كبير من الصحفيين في محيط المواقع الحكومية بحثا عن أي تفاصيل.ووصف مطر حالة الغموض بالإشارة إلى انعدام المعطيات، قبل أن ينقل الصورة كاملة، موضحا أن لا معلومات على الإطلاق من الجانب الرسمي الباكستاني عن مكان انعقاد هذه المفاوضات، أو ما إذا كانت الوفود قد وصلت بالفعل، أو من يترأس الوفدين الأمريكي والإيراني.وأشار مطر إلى أن هذا التعتيم الإعلامي يبدو متعمدا من جانب الحكومة ، في محاولة لإنجاح المفاوضات في مراحلها الأولى، إلى جانب اعتبارات أمنية فرضت إجراءات مشددة في العاصمة.ولفت إلى انتشار أمني واسع، حيث تم الدفع بآلاف من عناصر الشرطة ورجال الأمن وحتى جنود القوات المسلحة إلى العاصمة، وتحديدا إلى المنطقة الحمراء التي تضم مقرات الحكم الرئيسية والبعثات الدبلوماسية.وأضاف أن هذه الإجراءات تعكس حساسية المفاوضات، التي يصفها المسؤولون الباكستانيون بأنها "بالغة الحساسية"، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي بالشرق الأوسط.مرحلة تمهيدية بطابع فنيوفيما يتعلق بطبيعة المرحلة الأولى من المفاوضات، كشف مطر، استنادا إلى مصدر دبلوماسي، عن أنها ستكون تمهيدية وتقتصر على الجوانب الفنية، حيث سيتم إشراك عدد محدود من الموظفين من كلا الجانبين.وأوضح أن المرحلة الأولى ستقتصر على نحو 10 موظفين من كل جانب لتبادل الأوراق والرسائل، وتحديد جدول أعمال المفاوضات.وبيّن مطر أن هذه المرحلة ستُعنى بشكل أساسي بتحديد أولويات النقاش، والتي تشمل ملفات حساسة مثل البرنامج النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية، وأمن ، إضافة إلى قضايا وقف إطلاق النار والتطورات في .وأكد أن لبّ المفاوضات يكمن في محتواها، وما سيتم طرحه، ومدى إمكانية التوافق على جدول الأعمال، مشيرا إلى أن هذه المرحلة التمهيدية قد تكون قد بدأت بالفعل أو على وشك الانطلاق، رغم غياب أي إعلان رسمي.وختم مطر بالإشارة إلى أن باكستان تسعى للحفاظ على مسافة متساوية من الطرفين، عبر إدارة دقيقة للمشهد الإعلامي والأمني، بما يضمن توفير بيئة مناسبة لانطلاق المفاوضات، في محاولة لتفادي أي تعقيدات قد تعرقل مسارها منذ البداية.وتبدأ وإيران مفاوضات "مباشرة" بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، السبت، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.وأسهمت باكستان في التوصل إلى هدنة لأسبوعين أعلنتها وطهران فجر الأربعاء، تمهيدا لاتفاق ينهي الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على في 28 فبراير/شباط الماضي، وخلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، وفق معطيات رسمية.