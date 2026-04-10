تعتيم أمني وإعلامي يلف انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية

دوليات

2026-04-10 | 07:23
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تعتيم أمني وإعلامي يلف انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية
المصدر:
الجزيرة نت
197 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

في وقت كان يُفترض أن تبدأ فيه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لا تزال العاصمة الباكستانية إسلام آباد تعيش حالة من الغموض والتعتيم، وسط ترقب إعلامي واسع لبدء هذه الجولة الحساسة من الحوار.

وقال مدير مكتب الجزيرة في باكستان عبد الرحمن مطر إن منتصف نهار الجمعة مرّ في إسلام آباد دون صدور أي معلومات رسمية حول موعد وصول الوفود أو مكان انعقاد المفاوضات، رغم تواجد عدد كبير من الصحفيين في محيط المواقع الحكومية بحثا عن أي تفاصيل.

ووصف مطر حالة الغموض بالإشارة إلى انعدام المعطيات، قبل أن ينقل الصورة كاملة، موضحا أن لا معلومات على الإطلاق من الجانب الرسمي الباكستاني عن مكان انعقاد هذه المفاوضات، أو ما إذا كانت الوفود قد وصلت بالفعل، أو من يترأس الوفدين الأمريكي والإيراني.

وأشار مطر إلى أن هذا التعتيم الإعلامي يبدو متعمدا من جانب الحكومة الباكستانية، في محاولة لإنجاح المفاوضات في مراحلها الأولى، إلى جانب اعتبارات أمنية فرضت إجراءات مشددة في العاصمة.

ولفت إلى انتشار أمني واسع، حيث تم الدفع بآلاف من عناصر الشرطة ورجال الأمن وحتى جنود القوات المسلحة إلى العاصمة، وتحديدا إلى المنطقة الحمراء التي تضم مقرات الحكم الرئيسية والبعثات الدبلوماسية.

وأضاف أن هذه الإجراءات تعكس حساسية المفاوضات، التي يصفها المسؤولون الباكستانيون بأنها "بالغة الحساسية"، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي بالشرق الأوسط.

مرحلة تمهيدية بطابع فني
وفيما يتعلق بطبيعة المرحلة الأولى من المفاوضات، كشف مطر، استنادا إلى مصدر دبلوماسي، عن أنها ستكون تمهيدية وتقتصر على الجوانب الفنية، حيث سيتم إشراك عدد محدود من الموظفين من كلا الجانبين.

وأوضح أن المرحلة الأولى ستقتصر على نحو 10 موظفين من كل جانب لتبادل الأوراق والرسائل، وتحديد جدول أعمال المفاوضات.

وبيّن مطر أن هذه المرحلة ستُعنى بشكل أساسي بتحديد أولويات النقاش، والتي تشمل ملفات حساسة مثل البرنامج النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية، وأمن مضيق هرمز، إضافة إلى قضايا وقف إطلاق النار والتطورات في لبنان.

وأكد أن لبّ المفاوضات يكمن في محتواها، وما سيتم طرحه، ومدى إمكانية التوافق على جدول الأعمال، مشيرا إلى أن هذه المرحلة التمهيدية قد تكون قد بدأت بالفعل أو على وشك الانطلاق، رغم غياب أي إعلان رسمي.

وختم مطر بالإشارة إلى أن باكستان تسعى للحفاظ على مسافة متساوية من الطرفين، عبر إدارة دقيقة للمشهد الإعلامي والأمني، بما يضمن توفير بيئة مناسبة لانطلاق المفاوضات، في محاولة لتفادي أي تعقيدات قد تعرقل مسارها منذ البداية.

وتبدأ الولايات المتحدة وإيران مفاوضات "مباشرة" بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، السبت، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأسهمت باكستان في التوصل إلى هدنة لأسبوعين أعلنتها واشنطن وطهران فجر الأربعاء، تمهيدا لاتفاق ينهي الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، وخلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، وفق معطيات رسمية.


أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
هرمز .. محنة النقل وضيق المضيق! - عشرين م٥ - الحلقة ٩ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-09
Play
هرمز .. محنة النقل وضيق المضيق! - عشرين م٥ - الحلقة ٩ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-09
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-09
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-09
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٩ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-09
Play
٩ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-09
Play
العراق في دقيقة 09-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
ابو دشير بغداد - الحلقة ١٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-09
Play
ابو دشير بغداد - الحلقة ١٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-09
من الأخير
Play
من الأخير
رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي - حلقة ٨ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-08
Play
رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي - حلقة ٨ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-08
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 6-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-06
Play
اعرف واطلب 6-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-06
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الاحتفال بأعايد القيامة المجيدة 6-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-06
Play
الاحتفال بأعايد القيامة المجيدة 6-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-06
طل الصباح
Play
طل الصباح
أعياد القيامة المجيدة 6-4-2025 | 2026
00:30 | 2026-04-06
Play
أعياد القيامة المجيدة 6-4-2025 | 2026
00:30 | 2026-04-06
استديو Noon
Play
استديو Noon
الطموح 5-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-05
Play
الطموح 5-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-05
الأكثر مشاهدة
عشرين
Play
عشرين
هرمز .. محنة النقل وضيق المضيق! - عشرين م٥ - الحلقة ٩ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-09
Play
هرمز .. محنة النقل وضيق المضيق! - عشرين م٥ - الحلقة ٩ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-09
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-09
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-09
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٩ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-09
Play
٩ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-09
Play
العراق في دقيقة 09-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
ابو دشير بغداد - الحلقة ١٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-09
Play
ابو دشير بغداد - الحلقة ١٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-09
من الأخير
Play
من الأخير
رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي - حلقة ٨ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-08
Play
رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي - حلقة ٨ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-08
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 6-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-06
Play
اعرف واطلب 6-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-06
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الاحتفال بأعايد القيامة المجيدة 6-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-06
Play
الاحتفال بأعايد القيامة المجيدة 6-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-06
طل الصباح
Play
طل الصباح
أعياد القيامة المجيدة 6-4-2025 | 2026
00:30 | 2026-04-06
Play
أعياد القيامة المجيدة 6-4-2025 | 2026
00:30 | 2026-04-06
استديو Noon
Play
استديو Noon
الطموح 5-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-05
Play
الطموح 5-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-05

اخترنا لك
مقر خاتم الأنبياء الإيراني: إذا استمرت الهجمات على لبنان فسنرد بشكل مؤلم
10:43 | 2026-04-10
اذا فشلت المفاوضات.. البيت الأبيض: لدينا خطط بديلة بشأن مضيق هرمز
09:58 | 2026-04-10
حزب الله: قصف بنى تحتية ومواقع للعدو الاسرائيلي ومستوطنات بصليات صاروخية
09:47 | 2026-04-10
فانس: نتطلع للمفاوضات مع إيران ونتمنى أن تكون إيجابية
09:23 | 2026-04-10
مقتل شخصين جراء انفجار في مستودع للألعاب النارية جنوب روسيا
08:32 | 2026-04-10
ما حصيلة الهجمات الإيرانية على 7 دول عربية؟
07:55 | 2026-04-10

