ما حصيلة الهجمات الإيرانية على 7 دول عربية؟

دوليات

2026-04-10 | 07:55
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ما حصيلة الهجمات الإيرانية على 7 دول عربية؟
245 شوهد

السومرية نيوز - دوليات

كشف رصد إحصائي لوكالة الأناضول عن حصيلة صادمة للهجمات الإيرانية التي طالت 7 دول عربية، معظمها خليجية، منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي وحتى مساء أمس الخميس، بما في ذلك خروقات لافتة خلال يومي الهدنة الأول والثاني.

واستنادا إلى بيانات رسمية صادرة عن حكومات خليجية وعربية، بلغت الحصيلة الإجمالية للهجمات الإيرانية ما لا يقل عن 6 آلاف و413 صاروخا وطائرة مسيّرة، بالإضافة إلى هجوم بمقاتلتين من طراز "سوخوي-24″.

وتظهر البيانات أيضا أن الهجمات لم تتوقف مع دخول الهدنة حيّز التنفيذ، ففي اليوم الأول، أي الأربعاء الماضي، سُجل إطلاق 141 صاروخا وطائرة مسيّرة استهدفت عدة دول عربية، شملت الإمارات (17 صاروخا و35 مسيّرة) والسعودية (5 صواريخ و9 مسيّرات) والكويت (28 مسيّرة) وقطر (7 صواريخ وعدد من المسيّرات) والبحرين (6 صواريخ و31 مسيّرة).

وفي اليوم الثاني، رُصدت 10 طائرات مسيّرة استهدفت البحرين (7 مسيّرات) والكويت (3 مسيّرات على الأقل)، ما يعكس استمرار التوتر بالمنطقة رغم توصل واشنطن وطهران بوساطة باكستانية إلى اتفاق بوقف مؤقت لإطلاق النار.

بداية التصعيد
وتعود بداية هذه الهجمات إلى 28 فبراير/شباط الماضي، حيث أعلنت طهران أنها تأتي ضمن ردها على ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي" على أراضيها. واستمرت العمليات العسكرية بوتيرة متفاوتة حتى الإعلان عن هدنة لمدة أسبوعين فجر 8 أبريل/نيسان الجاري.

في المقابل، أكدت طهران أنها لا تستهدف دولا بعينها، بل "قواعد ومصالح أمريكية" بالمنطقة، إلا أن الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، إلى جانب أضرار لحقت بمنشآت مدنية، شملت مطارات وموانئ ومنشآت طاقة ومباني مختلفة.

وحسب تحليلات الأناضول، تصدرت الإمارات العربية المتحدة القائمة باعتبارها الدولة الأكثر تعرضا للهجمات، تليها الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والأردن، في حين أظهرت الأرقام أن سلطنة عُمان كانت أقل الدول تعرضا للهجمات.

وجاء ترتيب الأناضول وفقا للبيانات الرسمية كالتالي:
الإمارات
أعلنت وزارة الدفاع الإمارتية اعتراض 537 صاروخا باليستيا و26 صاروخ كروز و2256 طائرة مسيّرة منذ بدء التصعيد، بإجمالي 563 صاروخا و2256 مسيّرة، دون تسجيل هجمات جديدة يوم الخميس.

وأوضحت وزارة الدفاع أنه لم تُسجل أي حالات وفاة أو إصابات جديدة خلال الساعات الماضية، ليبقى العدد الإجمالي للضحايا جراء الهجمات التي استهدفت الأراضي الإماراتية منذ بدء الاعتداءات 13 قتيلا و224 مصابا من جنسيات متعددة.

الكويت
وأعلن الجيش الكويتي، في بيان الخميس، بتعرض الكويت لهجمات معادية بمسيّرات ضد منشآت حيوية، وذلك غداة إعلانه تعرّض بلاده إلى 354 صاروخا باليستيا و15 صاروخ كروز و845 طائرة مسيّرة منذ بدء ما وصفه بـ"العدوان الإيراني الآثم".

بدورها، اتهمت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، الجمعة، "إيران ووكلاءها، بما في ذلك الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لها" بالاعتداء عليها عبر مُسيرات استهدفت عددا من المنشآت الحيوية مساء الخميس.

وأكدت الوزارة أن استمرار ما وصفته بـ"الاعتداءات السافرة" التي تشنها إيران ووكلاؤها على دولة الكويت ودول المنطقة، يقوّض الجهود الإقليمية والدولية التي أفضت مؤخرا إلى الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ويشكّل تحديا صارخا للمجتمع الدولي.

السعودية
لم تُعلن الرياض عن حصيلة محدثة حتى اللحظة، غير أن الرصد الذي أجرته وكالة الأناضول، استنادا إلى بيانات وزارة الدفاع وقناة الإخبارية الرسمية، يشير إلى نجاح الدفاعات السعودية في التصدي لما لا يقل عن 104 صواريخ و916 طائرة مسيّرة.
البحرين
أعلنت قوة دفاع البحرين، الخميس، عن اعتراض وتدمير 194 صاروخا و515 طائرة مسيّرة منذ بدء الهجمات، بما في ذلك 7 مسيّرات خلال يوم الخميس.

قطر
لم تُعلن الدوحة عن حصيلة محدثة حتى اللحظة، غير أن الرصد الذي أجرته وكالة الأناضول، استنادا إلى بيانات وزارة الدفاع القطرية، يشير إلى تعرض قطر لهجمات شملت 227 صاروخا و111 طائرة مسيّرة على الأقل، إضافة إلى هجوم بمقاتلتين من طراز "سوخوي-24".

وتوزعت هذه الهجمات على مدى أسابيع، شملت ضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة متكررة منذ أوائل مارس/آذار الماضي.

الأردن
لم تُعلن عَمان عن حصيلة محدثة حتى اللحظة، غير أن الرصد الذي أجرته الأناضول، استنادا إلى بيانات الجيش الأردني، يشير إلى تعرض الأردن لهجمات شملت 291 صاروخا ومسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة منذ بدء الحرب، مع تسجيل هجمات أسبوعية متفاوتة الشدة منذ بداية التصعيد.

سلطنة عُمان
لم تصدر مسقط حصيلة إجمالية للهجمات حتى اللحظة، لكن بحسب رصد وإحصاء لبيانات نشرتها وكالة الأنباء العمانية، تعرضت سلطنة عُمان لهجمات مباشرة بـ19 مسيّرة على الأقل في أوقات مختلفة.

وفجر 8 أبريل/نيسان، تم الإعلان عن هدنة لمدة أسبوعين بين واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي، وأسفرت عن آلاف القتلى والجرحى.

وجاء الإعلان قبل أقل من ساعتين من انتهاء مهلة منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز والقبول باتفاق، ملوّحا بتصعيد واسع في حال عدم امتثال طهران لمطالبه.
