مقتل شخصين جراء انفجار في مستودع للألعاب النارية جنوب روسيا

قتل شخصان وأصيب 14 آخرون بينهم طفلان جراء انفجار في مستودع للمفرقعات والألعاب النارية وسط مدينة فلاديقوقاز بجمهورية الشمالية جنوب .





وكتب رئيس الجمهورية سيرغي مينايلو في قناته على "تلغرام" قبل قليل: "تم انتشال جثة الضحية الثانية من تحت الأنقاض".



وتابع ان " 4 من المصابين في حالة حرجة للغاية".