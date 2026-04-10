فانس: نتطلع للمفاوضات مع إيران ونتمنى أن تكون إيجابية

وقال دي فانس في تصريح صحفي: "نتطلع للمفاوضات معونتمنى أن تكون إيجابية"، مشيراً إلى أنه "سنرى ما إذا كان الإيرانيون مستعدين للتفاوض بحسن نية".وأضاف: "نحن مستعدون بالتأكيد لمد يد التعاون في مفاوضات إسلام آباد"، لافتاً إلى أن "الإيرانيوناذا حاولوا المناورة فسيرون أن فريقنا التفاوضي لن يكون متجاوبا معهم".وتابع: "سنعمل على أن تكون المفاوضات في باكستان إيجابية"، مبيناً أن "الرئيس قدم لنا توجيهات واضحة للغاية حول مفاوضات إسلام آباد وسنرى ما ستؤول إليه الأمور".