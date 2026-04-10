حزب الله: قصف بنى تحتية ومواقع للعدو الاسرائيلي ومستوطنات بصليات صاروخية

وذكر بيان لحزب الله، أنه "دفاعًا عن وشعبه، وردًا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 14:50 الجمعة 10-04-2026 بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيلي في مستوطنة كرميئيل بصلية صاروخيّة".وأضاف أن "هذا الردّ سيستمر إلى أن يتوقف العدوان الإسرائيلي الأمريكي على بلدنا وشعبنا".إلى ذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله)، أنه "دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًا على خرق العدو لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدو، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:00 الجمعة 10-04-2026 مستوطنتي المطلةومسكاف عام بصليات صاروخيّة".وأكد أن "هذا الرد سيستمر إلى أن يتوقف العدوان الإسرائيلي الأمريكي على بلدنا وشعبنا".وعلى صعيد متصل، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله)، أنه "دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًا على خرق العدو لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدو، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 الجمعة 10-04-2026 تجمعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة".ولفت إلى ان "هذا الرد سيستمر إلى أن يتوقف العدوان الإسرائيلي الأمريكي على بلدنا وشعبنا".