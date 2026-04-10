المانيا تلغي مئات الرحلات الجوية بسبب إضراب "لوفتهانزا"

وأفادت المصادر بأن الإضراب شمل شركة " سيتي لاين" التابعة للشركة الأساسية، مماتسبب في اضطراب واسع النطاق لحركة السفر الجوي في البلاد.وكانت نقابة طواقم الضيافة الجوية "يو إف أو" (UFO) قد دعت في وقت سابق موظفي لوفتهانزا وسيتي لاين إلى تنفيذ إضراب ليوم واحد في 10 أبريل، يمتد من الساعة 00:01 حتى 22:00 بالتوقيت المحلي (من 01:01 حتى 23:00 بتوقيت موسكو)، حيث شمل الإضراب عددا من المطارات الألمانية الرئيسية.ونقل موقع "تاغس شاو" الإخباري عن شركة "فرابورت" المشغلة لمطار أن نحو 580 رحلة جوية أُلغيت في المطار من أصل حوالي 1350 رحلة كانت مقررة في الأصل، مشيرا إلى أن هذه الإلغاءات طالت بشكل رئيسي رحلات شركة لوفتهانزا، بالإضافة إلى تأثر بعض شركات الطيران الأخرى، مما أثر على نحو 72 ألف مسافر.كما ألغيت عشرات الرحلات الأخرىللوفتهانزا في مطارات ألمانية أخرى، منها وبرلين. وفي ، أكد ممثل المطار لإذاعة "بايريش روندفونك" (BR24) إلغاء نحو 400 رحلة، فيما امتنعت الشركة نفسها عن الإفصاح عن أرقام دقيقة بسبب تطور الوضع لحظة بلحظة.وأوضحت شركة "فرابورت" على موقعها الإلكتروني أن رحلات لوفتهانزا في مطار فرانكفورت ستشهد تأخيرات وإلغاءات على مدار اليوم بسبب الإضراب، داعية المسافرين إلى التسجيل لرحلاتهم في وقت مبكر والتحقق من معلومات الإقلاع والهبوط عبر موقع لوفتهانزا الرسمي. كما ذكرت أن المسافرين يتمتعون أيضا بإمكانية إعادة حجز تذاكرهم دون رسوم إضافية في ظل هذه الظروف الاستثنائية.يذكر أن نقابة "يو إف أو" كانت قد طالبت في وقت سابق شركة لوفتهانزا وشركتها التابعة سيتي لاين بإجراء مفاوضات حول التعريفات المعمول بها والخطة الاجتماعية للموظفين المعرضين لخطر التسريح.وتعثرت المفاوضات بين النقابة ولوفتهانزا بشأن اتفاقية إطار جديدة، وبعد موجتي إضراب سابقتين في فبراير ومارس، أيد أكثر من 90% من أعضاء النقابة العاملين في لوفتهانزا وسيتي لاين خيار مواصلة الإضرابات في المستقبل إذا لم تتحقق مطالبهم.