إسرائيل تبلغ لبنان رفضها القاطع لوقف إطلاق النار

ونقلت صحيفة "تايمز أوف " عن السفير قوله: "إسرائيل ترفض مناقشة وقف إطلاق النار مع ".وأجرى السفير الإسرائيلي لدى يحيئيل ليتر ونظيرته ندى حمادة ، محادثة هاتفية اتفقا خلالها على عقد اجتماع بينهما الثلاثاء في مقر .وقال ليتر إن إسرائيل "وافقت على بدء مفاوضات سلام رسمية" مع الحكومة اللبنانية التي لا تربطها بها علاقات دبلوماسية.وأضاف في بيان "رفضت إسرائيل مناقشة وقف إطلاق النار مع منظمة حزب الله التي تواصل مهاجمة إسرائيل وتمثل العقبة الرئيسية أمام السلام بين البلدين".في وقت سابق، أفاد مكتب بأن السفراء اتفقوا على الاجتماع في مبنى في 14 نيسان لمناقشة مفاوضات وقف إطلاق النار.وأفاد موقع أكسيوس في تقرير بأن ، عبر وسطاء أمريكيين، طلب من إسرائيل تعليق غاراتها الجوية على أراضيه قبل بدء المحادثات.ووفقًا للموقع، لم يتخذ الإسرائيلي قرارًا نهائيًا بهذا الشأن.واستأنفت حركة حزب الله القتال يوم الخميس بعد أن شنت إسرائيل غارات جوية مكثفة على وبلدات في في اليوم السابق.