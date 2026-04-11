القاء قنبلة على منزل رئيس "تشات جي.بي.تي"

ووصلت الشرطة سريعا إلى الموقع بعد محاولة إشعال النار في بوابة المنزل، واعتقلت لاحقا مشتبها به قرب مقر "أوبن إيه آي" قيل إنه هدّد بإحراق المقر.وقال متحدث باسم "أوبن إيه آي": "صباحا، ألقى أحدهم قنبلة حارقة (مولوتوف) على منزل سام ألتمان، وأطلق أيضا تهديدات ضد مقرّنا في "، موضحا أن أحدا لم يُصب في الواقعة.وأضاف "نثمّن عاليا سرعة استجابة الشرطة والدعم الذي تلقيناه من المدينة في المساعدة على ضمان سلامة موظفينا. الشخص محتجز حاليا، ونحن نتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في تحقيقها".