ماذا سيحصل اليوم بين الوفدين المفاوضين الإيراني والامريكي؟

وقال مصدر إقليمي للشبكة، إن من المرجح أن يتفق الجانبان على جدول أعمال المحادثات، عبر وسطاء باكستانيين، ومن ثم يُتوقع أن ينتقلا إلى إجراء مناقشات وجهاً لوجه في وقت لاحق من اليوم نفسه.ووصل رئيس ، في وقت سابق، إلى إسلام آباد، على رأس وفد يضم وزير الخارجية وعدداً من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين.وعبّر قاليباف، فور وصوله إلى إسلام آباد، عن عدم ثقته بالجانب الأمريكي، قائلاً: "لدينا حسن نية، لكننا لا نثق بهم. إذا كانت مستعدة للتوصل لاتفاق حقيقي فإن قد تكون مستعدة لذلك أيضاً".وأضاف رئيس الوفد الإيراني: "للأسف، لطالما انتهت تجربتنا في التفاوض مع الأمريكيين بالفشل وانتهاك الالتزامات"، في إشارة إلى جولات سابقة من المفاوضات بين الجانبين.محددات التفاوضمن جهته، أوضح الرئيس الأمريكي ، خلال زيارة " "، موقفه من المحادثات المرتقبة، مع ، في إسلام آباد.وقال في كلمة ألقاها في القاعدة: "عليّ أن أرى ما سيحدث. لقد استمروا في الحوار مع رؤساء سابقين 47 عامًا، ولم نُجرِ الكثير من المحادثات".وأضاف أن "المفاوضين الأمريكيين المتجهين لباكستان، يركزون أساساً على ضمان عدم تمكّن طهران من حيازة سلاح نووي"، مكملاً بحسم: "لا سلاح نووي. هذا يمثل 99% من الأمر".وبشأن ، قال: "لا، لن نسمح بذلك، إنها مياه دولية. إذا كانوا يفعلون ذلك، فلن نسمح بحدوثه"، مضيفاً: "سيُعاد فتح المضيق قريباً سواء بتعاون من إيران أو بدونه".