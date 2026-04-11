فيديو للسيد حسن نصر الله والسعادة تغمر انصاره

ووفقا لصحيفة النهار فان "الفيديو نشره، انصار لحزب الله يوثوقون فيه فرحتهم بأن الامين العام السابق للحزب السيد لا يزال على قيد الحياة".الا أن هذا الادعاء غير صحيح.الحقيقة: هذه المشاهد زائفة، لكونها منشأة على الارجح بالذكاء الاصطناعي.وظهر في المشاهد ثلاثة رجال تباعاً، وكانوا يركضون في شارع، وقد غمرتهم السعادة، متوجهين مباشرة الى الكاميرا للإعلان ان على قيد الحياة، "عايش، ورجع، والف مبروك للبنان".وقد انتشر الفيديو بكثافة خلال الساعات الماضية في حسابات كتبت معه (من دون تدخل): "أنصار لحزب الله يعلنون ان لا يزال على قيد الحياة"، و"الفيديو حقيقي وليس ذكاء اصطناعيا".