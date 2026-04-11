النفط يتراجع أسبوعياً رغم بقائه قرب 100 دولار بفعل توترات هرمز
فيديو للسيد حسن نصر الله والسعادة تغمر انصاره
دوليات
2026-04-11 | 05:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
812 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
نشرت وسائل إعلام، مقطع فيديو يظهر فيه ثلاثة رجال، تباعاً، وقد غمرتهم السعادة، متوجهين مباشرة إلى الكاميرا للإعلان أنّ "السيّد
حسن نصر الله
على قيد الحياة"، و"رجع".
ووفقا لصحيفة النهار
اللبنانية
فان "الفيديو نشره، انصار لحزب الله يوثوقون فيه فرحتهم بأن الامين العام السابق للحزب السيد
حسن نصرالله
لا يزال على قيد الحياة".
الا أن هذا الادعاء غير صحيح.
الحقيقة: هذه المشاهد زائفة، لكونها منشأة على الارجح بالذكاء الاصطناعي.
وظهر في المشاهد ثلاثة رجال تباعاً، وكانوا يركضون في شارع، وقد غمرتهم السعادة، متوجهين مباشرة الى الكاميرا للإعلان ان
السيد حسن
نصرالله
على قيد الحياة، "عايش، ورجع، والف مبروك للبنان".
وقد انتشر الفيديو بكثافة خلال الساعات الماضية في حسابات كتبت معه (من دون تدخل): "أنصار لحزب الله يعلنون ان
السيد حسن نصر الله
لا يزال على قيد الحياة"، و"الفيديو حقيقي وليس ذكاء اصطناعيا".
