موقتا.. إسرائيل تُبعد بيروت عن بنك الأهداف بعد طلب أمريكي

‎وأوضحت وسائل إعلام لبنانية أن "لا ترى أهدافًا عسكرية ذات أهمية داخل بيروت في المرحلة الحالية"، في إشارة إلى تراجع الاستهدافات في العمق، مقابل تركيز العمليات في مناطق أخرى.‎وفي موازاة ذلك، أفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية بوجود اتصالات تمهيدية جرت في بين مسؤولينإسرائيليين ولبنانيين، بمشاركة أميركية، للتحضير لاجتماع مرتقب، وسط تمسك بشرط وقف إطلاق النار قبل الانخراط في أي مفاوضات.‎من جهتها، أعلنت الرئاسة أن اتصالًا هاتفيًا هو الأول من نوعه جرى بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن، بمشاركة السفير الأميركي لدى لبنان، في خطوة تعكس تقدّمًا في المسار الدبلوماسي.‎وأضافت أن الجانبين اتفقا على عقد اجتماع أول يوم الثلاثاء في الأميركية، لبحث إعلان وقف إطلاق النار وتحديد موعد رسمي لانطلاق المفاوضات، برعاية أميركية.