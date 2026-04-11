تفاصيل كمين الدرونات التي تعرض لها دبلوماسيون امريكيون في بغداد
دوليات
2026-04-11 | 05:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,063 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
كشف مسؤول في
وزارة الخارجية
الأميركية عن طبيعة الكمين الذي تعرض له دبلوماسيون في
بغداد
، تزامناً مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين
واشنطن
وطهران حيز التنفيذ.
وقال المسؤول الأميركي، لصحيفة الشرق الأوسط، إن "موظفي السفارة الأميركية في
بغداد
تعرضوا في 8 نيسان 2026 لهجمات متعددة بطائرات مسيّرة نفذتها جماعات مسلحة قرب
مطار بغداد الدولي
".
وكان اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت لمدة أسبوعين بين
الولايات المتحدة
وإيران قد أُعلن في الساعات الأولى من يوم 8 نيسان، بوساطة باكستانية، ودخل حيز التنفيذ فوراً، في خطوة عُدَّت هشة لاحتواء التصعيد الإقليمي وفتح نافذة للمفاوضات.
ويُشار بالموقع المستهدف قرب
مطار بغداد
، الواقع غرب العاصمة العراقية، إلى منطقة قاعدة فيكتوري للدعم اللوجيستي، أو الطرق التي تسلكها أرتال دبلوماسية وعسكرية، وتخضع لرقابة أمنية عراقية.
وأكد المسؤول الأميركي أن "جميع الموظفين الدبلوماسيين بخير، وتم التأكد من سلامتهم"، دون أن يكشف عن طبيعة المهمة التي كانوا يقومون بها في الموقع الذي تعرض للهجوم بالطائرات المسيّرة، والذي يُعدّ بعيداً نسبياً عن مبنى السفارة في
المنطقة الخضراء
وسط بغداد
.
وشهد يوم 8 نيسان أحداثاً متزامنة؛ إذ أفادت مصادر محلية "بسقوط صاروخين في مركز الدعم الدبلوماسي الأميركي داخل المطار، مما أدى إلى اندلاع حريق".
كما
أعلن وزير الخارجية
الأميركي،
ماركو روبيو
، إطلاق سراح الصحافية الأميركية شيلي كيتلسون التي اختطفتها كتائب
حزب الله
العراقية قرب بغداد.
ولم تكشف السلطات الأميركية عن كيفية تسلمها من الخاطفين، كما لم تفصح عما إذا كانت قد نُقلت إلى خارج البلاد، كما حدث عند تحرير الباحثة الإسرائيلية
إليزابيث
تسوركوف، في أيلول 2025.
وأكد المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة أعربت عن إدانة شديدة للحكومة العراقية، وحثتها على إجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات. ولم تصدر أي تعليقات من
الحكومة العراقية
.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد أوسع؛ إذ كانت
وزارة الخارجية
الأميركية قد أدانت في وقت سابق ما وصفته بهجمات إرهابية شائنة تنفذها جماعات مسلحة تنطلق من الأراضي العراقية ضد مصالح ودبلوماسيين أميركيين.
وأشار بيان سابق للوزارة إلى أن "هذه الهجمات تأتي بعد مئات الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة استهدفت مواطنين أميركيين ومنشآت دبلوماسية ومصالح تجارية، بالإضافة إلى هجمات طالت دولاً مجاورة ومؤسسات ومدنيين عراقيين، بما في ذلك في
إقليم كردستان
".
كما اتهمت الخارجية الأميركية بعض الجهات المرتبطة بالحكومة العراقية بتوفير غطاء سياسي ومالي وعملياتي لتلك الجماعات، محذّرة من أن ذلك ينعكس سلباً على العلاقات بين
واشنطن
وبغداد.
وشددت واشنطن على أنها لن تتسامح مع أي هجمات تستهدف مصالحها، مطالبةً الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات فورية لتفكيك الجماعات المسلحة داخل البلاد.
مقالات ذات صلة
احتجاجات في اربيل تنديدا بـ"الانتهاكات" التي يتعرض لها الكرد في سوريا
08:52 | 2026-01-20
كمين محكم يطيح بمخرب زجاج سيارات المواطنين في بغداد
10:08 | 2026-04-05
واشنطن: هجومان لاغتيال دبلوماسيين أمريكيين في بغداد
08:51 | 2026-04-05
استهداف مقر الدعم الدبلوماسي للسفارة الامريكية في بغداد
16:47 | 2026-03-30
01:27 | 2026-04-10
03:48 | 2026-04-11
02:30 | 2026-04-10
04:22 | 2026-04-10
أحدث الحلقات
واشنطن تستدعي السفير وتحتج على الكمين - عشرين م٥ - الحلقة ١٠ | الموسم 5
العراق في دقيقة 2026-04-10 | 2026
نشرة ١٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
ابو دشير بغداد - الحلقة ١٢ | الموسم 9
رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي - حلقة ٨ | الموسم 3
اعرف واطلب 6-4-2026 | 2026
الاحتفال بأعايد القيامة المجيدة 6-4-2026 | 2026
أعياد القيامة المجيدة 6-4-2025 | 2026
الطموح 5-4-2026 | 2026
اخترنا لك
قوات جوية باكستانية تصل إلى السعودية في إطار اتفاقية الدفاع المشترك
07:44 | 2026-04-11
في لبنان.. 17 قتيلا و7 جرحى منذ صباح اليوم
07:37 | 2026-04-11
تحرك بحري نحو مضيق هرمز قبيل انطلاق محادثات إسلام آباد
07:28 | 2026-04-11
إحباط مخطط لاستهداف شخصية دينية بعبوة ناسفة في دمشق
06:31 | 2026-04-11
الان.. انطلاق محادثات إسلام آباد بلقاء بين رئيس الوزراء الباكستاني والوفد الأمريكي
06:26 | 2026-04-11
واشنطن تنفي الموافقة على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة
06:23 | 2026-04-11
