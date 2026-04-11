النفط يتراجع أسبوعياً رغم بقائه قرب 100 دولار بفعل توترات هرمز
تفاصيل كمين الدرونات التي تعرض لها دبلوماسيون امريكيون في بغداد

دوليات

2026-04-11 | 05:59
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تفاصيل كمين الدرونات التي تعرض لها دبلوماسيون امريكيون في بغداد
1,063 شوهد

السومرية نيوز- دولي
كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية عن طبيعة الكمين الذي تعرض له دبلوماسيون في بغداد، تزامناً مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ.

وقال المسؤول الأميركي، لصحيفة الشرق الأوسط، إن "موظفي السفارة الأميركية في بغداد تعرضوا في 8 نيسان 2026 لهجمات متعددة بطائرات مسيّرة نفذتها جماعات مسلحة قرب مطار بغداد الدولي".
وكان اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران قد أُعلن في الساعات الأولى من يوم 8 نيسان، بوساطة باكستانية، ودخل حيز التنفيذ فوراً، في خطوة عُدَّت هشة لاحتواء التصعيد الإقليمي وفتح نافذة للمفاوضات.
ويُشار بالموقع المستهدف قرب مطار بغداد، الواقع غرب العاصمة العراقية، إلى منطقة قاعدة فيكتوري للدعم اللوجيستي، أو الطرق التي تسلكها أرتال دبلوماسية وعسكرية، وتخضع لرقابة أمنية عراقية.
وأكد المسؤول الأميركي أن "جميع الموظفين الدبلوماسيين بخير، وتم التأكد من سلامتهم"، دون أن يكشف عن طبيعة المهمة التي كانوا يقومون بها في الموقع الذي تعرض للهجوم بالطائرات المسيّرة، والذي يُعدّ بعيداً نسبياً عن مبنى السفارة في المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وشهد يوم 8 نيسان أحداثاً متزامنة؛ إذ أفادت مصادر محلية "بسقوط صاروخين في مركز الدعم الدبلوماسي الأميركي داخل المطار، مما أدى إلى اندلاع حريق".
كما أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إطلاق سراح الصحافية الأميركية شيلي كيتلسون التي اختطفتها كتائب حزب الله العراقية قرب بغداد.
ولم تكشف السلطات الأميركية عن كيفية تسلمها من الخاطفين، كما لم تفصح عما إذا كانت قد نُقلت إلى خارج البلاد، كما حدث عند تحرير الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، في أيلول 2025.
وأكد المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة أعربت عن إدانة شديدة للحكومة العراقية، وحثتها على إجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات. ولم تصدر أي تعليقات من الحكومة العراقية.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد أوسع؛ إذ كانت وزارة الخارجية الأميركية قد أدانت في وقت سابق ما وصفته بهجمات إرهابية شائنة تنفذها جماعات مسلحة تنطلق من الأراضي العراقية ضد مصالح ودبلوماسيين أميركيين.
وأشار بيان سابق للوزارة إلى أن "هذه الهجمات تأتي بعد مئات الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة استهدفت مواطنين أميركيين ومنشآت دبلوماسية ومصالح تجارية، بالإضافة إلى هجمات طالت دولاً مجاورة ومؤسسات ومدنيين عراقيين، بما في ذلك في إقليم كردستان".
كما اتهمت الخارجية الأميركية بعض الجهات المرتبطة بالحكومة العراقية بتوفير غطاء سياسي ومالي وعملياتي لتلك الجماعات، محذّرة من أن ذلك ينعكس سلباً على العلاقات بين واشنطن وبغداد.
وشددت واشنطن على أنها لن تتسامح مع أي هجمات تستهدف مصالحها، مطالبةً الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات فورية لتفكيك الجماعات المسلحة داخل البلاد.
أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
واشنطن تستدعي السفير وتحتج على الكمين - عشرين م٥ - الحلقة ١٠ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-10
Play
واشنطن تستدعي السفير وتحتج على الكمين - عشرين م٥ - الحلقة ١٠ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 2026-04-10 | 2026
13:30 | 2026-04-10
Play
العراق في دقيقة 2026-04-10 | 2026
13:30 | 2026-04-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-10
Play
نشرة ١٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-10
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-09
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
ابو دشير بغداد - الحلقة ١٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-09
Play
ابو دشير بغداد - الحلقة ١٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-09
من الأخير
Play
من الأخير
رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي - حلقة ٨ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-08
Play
رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي - حلقة ٨ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-08
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 6-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-06
Play
اعرف واطلب 6-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-06
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الاحتفال بأعايد القيامة المجيدة 6-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-06
Play
الاحتفال بأعايد القيامة المجيدة 6-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-06
طل الصباح
Play
طل الصباح
أعياد القيامة المجيدة 6-4-2025 | 2026
00:30 | 2026-04-06
Play
أعياد القيامة المجيدة 6-4-2025 | 2026
00:30 | 2026-04-06
استديو Noon
Play
استديو Noon
الطموح 5-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-05
Play
الطموح 5-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-05
الأكثر مشاهدة
