تفاصيل كمين الدرونات التي تعرض لها دبلوماسيون امريكيون في بغداد

وقال المسؤول الأميركي، لصحيفة الشرق الأوسط، إن "موظفي السفارة الأميركية في تعرضوا في 8 نيسان 2026 لهجمات متعددة بطائرات مسيّرة نفذتها جماعات مسلحة قرب ".وكان اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت لمدة أسبوعين بين وإيران قد أُعلن في الساعات الأولى من يوم 8 نيسان، بوساطة باكستانية، ودخل حيز التنفيذ فوراً، في خطوة عُدَّت هشة لاحتواء التصعيد الإقليمي وفتح نافذة للمفاوضات.ويُشار بالموقع المستهدف قرب ، الواقع غرب العاصمة العراقية، إلى منطقة قاعدة فيكتوري للدعم اللوجيستي، أو الطرق التي تسلكها أرتال دبلوماسية وعسكرية، وتخضع لرقابة أمنية عراقية.وأكد المسؤول الأميركي أن "جميع الموظفين الدبلوماسيين بخير، وتم التأكد من سلامتهم"، دون أن يكشف عن طبيعة المهمة التي كانوا يقومون بها في الموقع الذي تعرض للهجوم بالطائرات المسيّرة، والذي يُعدّ بعيداً نسبياً عن مبنى السفارة في .وشهد يوم 8 نيسان أحداثاً متزامنة؛ إذ أفادت مصادر محلية "بسقوط صاروخين في مركز الدعم الدبلوماسي الأميركي داخل المطار، مما أدى إلى اندلاع حريق".كما الأميركي، ، إطلاق سراح الصحافية الأميركية شيلي كيتلسون التي اختطفتها كتائب العراقية قرب بغداد.ولم تكشف السلطات الأميركية عن كيفية تسلمها من الخاطفين، كما لم تفصح عما إذا كانت قد نُقلت إلى خارج البلاد، كما حدث عند تحرير الباحثة الإسرائيلية تسوركوف، في أيلول 2025.وأكد المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة أعربت عن إدانة شديدة للحكومة العراقية، وحثتها على إجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات. ولم تصدر أي تعليقات من .وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد أوسع؛ إذ كانت الأميركية قد أدانت في وقت سابق ما وصفته بهجمات إرهابية شائنة تنفذها جماعات مسلحة تنطلق من الأراضي العراقية ضد مصالح ودبلوماسيين أميركيين.وأشار بيان سابق للوزارة إلى أن "هذه الهجمات تأتي بعد مئات الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة استهدفت مواطنين أميركيين ومنشآت دبلوماسية ومصالح تجارية، بالإضافة إلى هجمات طالت دولاً مجاورة ومؤسسات ومدنيين عراقيين، بما في ذلك في ".كما اتهمت الخارجية الأميركية بعض الجهات المرتبطة بالحكومة العراقية بتوفير غطاء سياسي ومالي وعملياتي لتلك الجماعات، محذّرة من أن ذلك ينعكس سلباً على العلاقات بين وبغداد.وشددت واشنطن على أنها لن تتسامح مع أي هجمات تستهدف مصالحها، مطالبةً الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات فورية لتفكيك الجماعات المسلحة داخل البلاد.