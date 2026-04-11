طهران وواشنطن تعلنان انطلاق المفاوضات الرسمية بينهما في اسلام اباد

وقال الرئيس الأمريكي في تصريح صحفي، "بدأت المحادثات في إسلام آباد، وإيران تدرك الآن أنها لا تملك أوراقاً قوية، والنجاح هو المسار الوحيد أمامهم لتجنب عواقب وخيمة".وأضاف : "سنفتح وننهي التهديد النووي، ولدينا 24 ساعة لتقرير ما إذا كانت هناك جدية في المفاوضات، وإلا فإن مستعد لإنهاء المهمة بطريقة لم يسبق لها مثيل".من جهتها، أعلنت ، انطلاق المفاوضات في العاصمة إسلام آباد، مؤكدة طرح ملاحظاتها ومطالبها على الجانب الباكستاني، في إطار جهود الوساطة لبحث تثبيت وقف إطلاق النار واحتواء التصعيد في المنطقة.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بقائي، إن "الرسائل تم تبادلها منذ صباح اليوم، واللقاءات مع المسؤولين الباكستانيين كانت جيدة وما تزال مستمرة"، مشيراً إلى أن " نقلت مطالبها بشكل صريح خلال هذه المحادثات".وشدد بقائي على أن "وقف إطلاق النار يجب أن يكون دقيقاً وواضحاً"، مؤكداً أن "الاتفاق ينبغي أن يشمل جميع الجبهات، بما فيها ، وهو ما تم تأكيده من قبل الوسيط الباكستاني".